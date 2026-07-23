Moradabad News: भट्ठा मालिक पर मजदूर को जबरन बंधक बनाने के मामले में केस दर्ज

Moradabad News: भट्ठा मालिक ने मजदूर को जबरन बंधक बना लिया और उसकी मजदूरी की रकम भी नहीं दी। इस मामले में पुलिस ने डीएम के आदेश पर भट्ठा मालिक समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बिलारी थाना मूंढ़ापांडे के ग्राम मिलक बूजपुर आशा निवासी नजाकत ने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा कि उसका बेटा फहीम गांव पीपली चक में बने नाजिल हाफिज निवासी जैतवाडा़ थाना कुंदरकी के ईट भट्टे पर मजदूरी करता है, उसके बेटे फहीम की मजदूरी के 60 हजार रुपए भट्ठा मालिक नादिल पर निकल रहे हैं। भट्टा बंद होने की वजह से भट्ठा मालिक ने उसके बेटे को बिना पैसे दिए ही वापस भेज दिया, जिसके बाद उसका बेटा 30 जून को अपने पैसे मांगने भट्ठा मालिक नादिल हाफिज के पास गया, आरोप है कि भट्ठा मालिक ने उसके बेटे फहीम को बंधक बनाकर दुर्व्यवहार किया, इस मामले के बारे में फहीम ने 1 जुलाई की सुबह घटना की पूरी जानकारी दी।

बताया कि तभी से वह अपने बेटे फहीम के बारे में जानकारी कर रहे हैं परंतु भट्ठा मालिक उसको कोई जानकारी नहीं दे रहा है। आरोप लगाया कि कहीं भट्ठा मालिक पैसे के लिए उसके बेटे के साथ कोई अप्रिय घटना ना कर दे, उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत कई बार बिलारी और कुंदरकी थाने में दी गई परंतु कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है बल्कि बिलारी पुलिस ने उसकी तहरीर बदलवाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली, अभी तक उसके बेटे का कोई पता नहीं चल सका है। तीन जुलाई को वह मुस्ताक, जबर आदि को साथ लेकर भट्ठा मालिक नादिल हाफिज के पास गए, जहां उल्टा आरोपी भट्ठा मालिक ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इस मामले की गंभीरता देखते हुए डीएम ने बिलारी पुलिस को फिर दर्ज करने के आदेश दिए इसके बाद पुलिस ने भट्टा मालिक कुंदरकी के जेतवाड़ा निवासी नाजिल हाफिज के अलावा वहीं के शमसुद्दीन, जुबेर, कुंदरकी के मोहनपुर गांव निवासी महेंद्र ठेकेदार समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।