Moradabad News: मनीष बने भाजपा मध्य मंडल के उपाध्यक्ष
Moradabad News: भाजपा मध्य नगर मंडल के अध्यक्ष सूर्य मोहन ने मनीष अग्रवाल को उपाध्यक्ष मनोनीत किया। यह निर्णय नगर विधायक रितेश गुप्ता और महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला की संस्तुति पर लिया गया है। यह नियुक्ति मंडल के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Moradabad News: भाजपा मध्य नगर मंडल के अध्यक्ष सूर्य मोहन ने मनीष अग्रवाल को अपने मंडल में उपाध्यक्ष मनोनीत किया। उन्होंने बताया कि मनीष के नाम की संस्तुति नगर विधायक रितेश गुप्ता एवं महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने की है।
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