Moradabad News: भाजपा महानगर अध्यक्ष और शिवसेना प्रमुख में गाल गलौज, वीडियो वायरल

Moradabad News: सिविललाइन्स स्टेडियम रोड पर भाजपा महानगर अध्यक्ष की कार से स्कूटी सवार को लगी टक्कर के बाद दोनों नेताओं में झड़प हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच समझौता किया गया। वायरल वीडियो में दोनों एक-दूसरे को गाली देते हुए नजर आए। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

Moradabad News: सिविललाइन्स स्टेडियम रोड पर मंगलवार को भाजपा महानगर अध्यक्ष की कार से एक स्कूटी सवार को लगी टक्कर के बाद बखेड़ा हो गया। घटना को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख नन्हें चौधरी उर्फ दिनेश की भाजपा नेता के ड्राइवर से तू-तू मैं-मैं हो गई। बाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के पहुंचने पर दोनों नेता आपस में भिड़ गए।

घटनास्थल की जानकारी दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। मामला सिविल लाइंस थाने तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। बाद में भाजपा नेताओं ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों में समझौता कराया। शाम तक शिवसेना जिला प्रमुख ने वीडियो जारी कर भाजपा महानगर अध्यक्ष को बड़ा भाई बताते हुए समझौता होने की बात कही।

स्थानीय नेता की पहचान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार निवासी दिनेश उर्फ नन्हे चौधरी शिवसेना (शिंदे गुट) के जिला प्रमुख हैं। उनकी स्टेडियम रोड पर दूध की दुकान है। दोपहर साढ़े ग्यारह बजे के आसपास भाजपा अध्यक्ष सतगुरु दर्शन ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंचे ड्राइवर उन्हें छोड़ कर गनर के साथ निकला तो इस बीच गाड़ी की एक स्कूटी से टक्कर हो गई।

घटना का विस्तार इस पर नन्हें चौधरी ने ड्राइवर से कहा कि देख कर नहीं चलते हो क्या तो ड्राइवर ने कहा स्कूटी सवार कार से खुद टकराया है उसे चोट भी नहीं लगी है। इसके बाद दोनों में तीखी बहस होने लगी तो ड्राइवर ने भाजपा नेता की गाड़ी होने का परिचय दिया। ड्राइवर ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी नन्हें चौधरी नहीं माने। कार्यक्रम खत्म होते ही भाजपा अध्यक्ष गिरीश भंडूला उसी रोड से निकले तो ड्राइवर ने पूरी बात बताई। तो इस पर अध्यक्ष ने नन्हें चौधरी से ड्राइवर से अभद्रता पर सवाल किया।

समझौता और पुलिस की स्थिति इसके बाद दोनों में तीखी झड़प और गालीगलौज होने लगी। आवाज सुनकर मजमा लग गया। आसपास के लोगों और गनर ने बीच बचाव किया। घटना के बाद नन्हें चौधरी ने थाने पहुंच कर आरोप लगाया कि गिरीश भंडूला की कार की टक्कर से स्कूटी सवार छात्र घायल हुआ तो उन्होंने गाड़ी रुकवा कर ड्राइवर को नसीहत दी, उस समय भाजपा महानगर अध्यक्ष गाड़ी में नहीं थे। चालक अभद्रता करके वहां से चला गया। नन्हें का आरोप है बाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला उनकी दुकान पर आए और गाली गलौज कर धमकी देने लगे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस बीच किसी ने गाली गलौज का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक मिनट 59 सेकेंड के वायरल वीडियो में भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला और शिवसेना जिला प्रमुख नन्हें चौधरी एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले में देर शाम समझौता हो गया। इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि विवाद की सूचना मिली थी। लेकिन थाने में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी। दोनों पक्षों में समझौता होने की बात सामने आई है।