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साक्षी गोपाल दास भागवत कथा करेंगे 16 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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इस्कॉन प्रचार समिति के तहत साक्षी गोपाल दास 16 अगस्त से शहनाई मंडप में भागवत कथा करेंगे। कथा की शुरुआत 16 अगस्त को शनि मंदिर से संकीर्तन यात्रा से होगी, और यह प्रतिदिन होगी। अंत में हर दिन भंडारा होगा। मुख्य यजमान मिथिलेश अग्रवाल हैं।

साक्षी गोपाल दास भागवत कथा करेंगे 16 से

इस्कान प्रचार समिति के तत्वावधान में साक्षी गोपाल दास सोलह अगस्त से शहनाई मंडप में भागवत कथा की अमृत वर्षा करेंगे। इसके आरंभ में 16 अगस्त की दोपहर 3 बजे से सिविल लाइन स्थित शनि मंदिर से भागवत संकीर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में वैष्णव प्रिय दास ने बताया कि प्रतिदिन शाम को शहनाई मंडप में कथा होगी। अंत में हर दिन भंडारा होगा। मुख्य यजमान मिथिलेश अग्रवाल रहेंगी। पीयूष अग्रवाल, अशोक सिक्का, रमेश यादव, मूलचंद्र तोमर, मनोज धवन, अजय गुप्ता, आदित्य गुप्ता, पंकज गुप्ता सारिका, अशोक आरोड़ा आदि रहे।

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