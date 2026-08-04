Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: मंदिरों में हुए सुंदरकांड के पाठ, पढ़ा हनुमान चालीसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: सब्जी पुर स्थित श्री राम बालाजी धाम बाबा नीब करौरी आश्रम में श्रद्धालुओं ने बाबा जी का श्रृंगार किया। पूजन के बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ। अनेक भक्तों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा भी पढ़ा। ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।

Moradabad News: मंदिरों में हुए सुंदरकांड के पाठ, पढ़ा हनुमान चालीसा

Moradabad News: सब्जी पुर स्थित श्री राम बालाजी धाम बाबा नीब करौरी आश्रम ट्रस्ट में बाबा नीव करौरी का श्रृंगार किया गया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। उन्होंने सामूहिक रूप से हुमान चालीसा और विनय चालीसा भी पढ़ा। अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा सहित राकेश गुप्ता, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, देवेंद्र बिष्ट, जयदेव यादव, परीष सक्सेना, विनोद राय, संजीव कपूर,धीरज कुमार, पूनम शर्मा, सीमा गुप्ता, शिवओम शंखधार, शुभम शर्मा, प्रमोद कुमार, राम सिंह, छात्रपाल सिंह, गीता देवी, रामवती, कंचन, नेहा शर्मा आदि रहीं। उधर बुद्धि विहार स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सुधांशु महाराज के अनुयायियों ने सुंदरकांड का पाठ किया।

उन्होंने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ा और सुधांशु महाराज की वंदना की। पूजन पंडित राम कुमार उपाध्याय ने कराया। गुंजन उपाध्याय, रजनी सक्सेना, सुमन वर्मा, नीतू सिंह, सरिता चौहान,मीना देवी आदि रहीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।