Moradabad News: मंदिरों में हुए सुंदरकांड के पाठ, पढ़ा हनुमान चालीसा
Moradabad News: सब्जी पुर स्थित श्री राम बालाजी धाम बाबा नीब करौरी आश्रम में श्रद्धालुओं ने बाबा जी का श्रृंगार किया। पूजन के बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ। अनेक भक्तों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा भी पढ़ा। ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
Moradabad News: सब्जी पुर स्थित श्री राम बालाजी धाम बाबा नीब करौरी आश्रम ट्रस्ट में बाबा नीव करौरी का श्रृंगार किया गया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। उन्होंने सामूहिक रूप से हुमान चालीसा और विनय चालीसा भी पढ़ा। अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा सहित राकेश गुप्ता, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, देवेंद्र बिष्ट, जयदेव यादव, परीष सक्सेना, विनोद राय, संजीव कपूर,धीरज कुमार, पूनम शर्मा, सीमा गुप्ता, शिवओम शंखधार, शुभम शर्मा, प्रमोद कुमार, राम सिंह, छात्रपाल सिंह, गीता देवी, रामवती, कंचन, नेहा शर्मा आदि रहीं। उधर बुद्धि विहार स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सुधांशु महाराज के अनुयायियों ने सुंदरकांड का पाठ किया।
उन्होंने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ा और सुधांशु महाराज की वंदना की। पूजन पंडित राम कुमार उपाध्याय ने कराया। गुंजन उपाध्याय, रजनी सक्सेना, सुमन वर्मा, नीतू सिंह, सरिता चौहान,मीना देवी आदि रहीं।
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