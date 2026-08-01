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Moradabad News: महिला से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, चार पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: थाना क्षेत्र के एक गांव में चार लोगों के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट की शिकायत मिली है। महिला का आरोप है कि 30 जुलाई को मोहम्मद शफीक ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। जब महिला ने शोर मचाया, तो आरोपी भाग गया, लेकिन बाद में अपने परिजनों के साथ वापस आया और मारपीट की।

Moradabad News: महिला से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, चार पर रिपोर्ट

Moradabad News: थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने तथा बाद में परिजनों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि 30 जुलाई की रात करीब साढ़े आठ बजे उसका पति और ससुर किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर गए हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद शफीक घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

महिला के शोर मचाने के दौरान उसका पति घर पहुंच गया, जिसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।महिला का आरोप है कि कुछ देर बाद मोहम्मद शफीक अपने अन्य परिजनों के साथ दोबारा उसके घर पहुंचा। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मोहम्मद शफीक समेत चार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है ।

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