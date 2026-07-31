Moradabad News: विवाहिता से जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
Moradabad News: कोतवाली पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर उसके देवर अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए और पति तथा देवर ने उसे मारपीट भी की। यह घटना 15 जून को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
Moradabad News: कोतवाली पुलिस ने विवाहिता के साथ जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक विवाहिता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि 15 जून को दोपहर 1 बजे अजहरुद्दीन पुत्र तस्लीम निवासी अडौला माफी थाना हजरत नगरी जिला संभल ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इस मामले की शिकायत पर पति रियाजुद्दीन, देवर अजहरुद्दीन ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने विवाहिता की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करके आरोपी देवर अजहरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया।
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