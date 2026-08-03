Moradabad News: शराब पिलाकर बीस लाख की जमीन तीन लाख में लिखाने का आरोप
Moradabad News: छजलैट। क्षेत्र के गांव के युवक ने अपने परिवार के साथ थाने आकर बताया की वह मन्दबुद्वि है जिस पर गांव के ही युवक ने शराब पिलाकर बीस लाख की जमीन तीन लाख
Moradabad News: छजलैट। क्षेत्र के गांव के युवक ने परिवार के साथ थाने पहुंचकर गांव के ही युवक पर आरोप लगाया कि युवक ने शराब पिलाकर बीस लाख की जमीन तीन लाख से भी कम में लिखा ली। इसके साथ ही दस दिन तक युवक को घर से अलग रखा साथ ही आधार पर दर्ज फोन नंबर भी अपने नाम करा लिया। थाना क्षेत्र के गांव ढाकी निवासी रुप सिंह पुत्र रामअवतार ने अपनी पत्नी व बेटे के साथ थाने आकर बताया कि वह गांव के ही गजेन्द्र के साथ काम करता था, आरोप लगाया कि गजेन्द्र ने एक माह पूर्व तीन जुलाई को रुपसिंह को शराब पिलाकर उसकी एक बीघा जमीन का बैनामा अपनी पुत्रवधू के नाम पर करा लिया।
पीड़ित का आरोप है कि जमीन नाम कराने के बाद उसे दस दिन तक गजेन्द्र अपने साथ कहीं ले गया,जहां पर उसे दस दिन बाद होश आया तब वह अपने घर आया। साथ ही बताया कि जो जमीन लिखाई है उसकी बाजार कीमत बीस लाख रुपए है जबकि सरकारी रेट दो लाख पिच्चानवे हजार रुपए बीघा है उतने पैसे का ही भुगतान चेक द्वारा किया गया। पीड़ित परिवार ने कांठ तहसील पहुंच कर बताया कि पीड़ित के आधार का फोन नंबर भी गजेन्द्र ने अपनी बहु रितु का लिखवा दिया था, जिस कारण मेसेज भी उसी नंबर पर आए। साथ ही बताया कि बैनामे में गवाह भी गजेन्द्र ने अपने ही घर के लोगों को बना लिया। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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