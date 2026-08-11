Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तीजोत्सव में महिलाओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट ने दीनदयाल नगर में तीजोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि मीनाक्षी सक्सेना रहीं। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, डांस, सिंगिंग जैसी प्रतियोगिताएँ हुईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संचालन नीलम भटनागर ने किया।

Moradabad News: अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तीजोत्सव में महिलाओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम

Moradabad News: अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को दीनदयाल नगर स्थित सिल्वर स्पून रीजेंसी में तीजोत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समाजसेविका मीनाक्षी सक्सेना रहीं। मेहंदी प्रतियोगिता, सरप्राइज गेम, सरप्राइज गिफ्ट, डांस, सिंगिंग और स्पीच सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को मीनाक्षी सक्सेना, ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट और राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संचालन नीलम भटनागर ने किया। प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, दीपक सक्सेना, मीनाक्षी सक्सेना, नीलम भटनागर, मधु सक्सेना आदि रहे।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: रोटरी क्लब साउथ की तीजोत्सव में मोनीशा को मिला बेस्ट अपीयरेंस का अवार्ड
ये भी पढ़ें:Kanpur News: श्री अग्रसेन महिला : मानसी अग्रवाल हरियाली तीज क्वीन
ये भी पढ़ें:Moradabad News: वंडर वोमैनिया ट्रैवल्स ने धूमधाम से मनाया तीजोत्सव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।