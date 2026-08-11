Moradabad News: अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तीजोत्सव में महिलाओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम
Moradabad News: अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट ने दीनदयाल नगर में तीजोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि मीनाक्षी सक्सेना रहीं। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, डांस, सिंगिंग जैसी प्रतियोगिताएँ हुईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संचालन नीलम भटनागर ने किया।
Moradabad News: अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को दीनदयाल नगर स्थित सिल्वर स्पून रीजेंसी में तीजोत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समाजसेविका मीनाक्षी सक्सेना रहीं। मेहंदी प्रतियोगिता, सरप्राइज गेम, सरप्राइज गिफ्ट, डांस, सिंगिंग और स्पीच सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को मीनाक्षी सक्सेना, ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट और राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संचालन नीलम भटनागर ने किया। प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, दीपक सक्सेना, मीनाक्षी सक्सेना, नीलम भटनागर, मधु सक्सेना आदि रहे।
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