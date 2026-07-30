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Moradabad News: बार और बेंच के तालमेल के बीच उठी चेंबरों के लिए अधिक भूमि की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ठाकुरद्वारा बार एसोसिएशन की बैठक में उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बार और बेंच के बीच तालमेल पर जोर दिया। अधिवक्ताओं ने चैंबर के लिए अधिक स्थान मांगा। एसडीएम ने बेहतर न्याय की उपलब्धता पर चर्चा की। अध्यक्ष चौधरी आबिद अली ने सहयोग का आश्वासन दिया। कई अधिवक्ता बैठक में शामिल हुए।

Moradabad News: बार और बेंच के तालमेल के बीच उठी चेंबरों के लिए अधिक भूमि की मांग

Moradabad News: ठाकुरद्वारा बार एसोसिएशन की बैठक में गुरुवार को उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बार और बेंच के तालमेल पर बल दिया तो इसी बीच अधिवक्ताओं ने चेंबर के लिए जगह बढ़ाने की मांग की। ठाकुरद्वारा बार एसोसिएशन की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक गुरुवार को बार कक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी आबिद अली ने की। बैठक में मुख्य अतिथि एसडीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि बार और बेंच के बीच तालमेल बेहतर होने से वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय पाने में आसानी रहती है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जूनियर अधिवक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए चैंबर्स के लिए और भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपजिलाधिकारी से अनुरोध किया।

अध्यक्ष चौधरी आबिद अली और सचिव सतीश वत्सल एडवोकेट ने उपजिलाधिकारी का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि बार और बेंच का सामंजस्य हमेशा बेहतर रहेगा और अधिवक्ता अधिकारियों का सहयोग करते रहेंगे। बैठक में नरेंद्र सिंह,हीरालाल अग्रवाल, सफदर अली खान, शमीम कुरैशी, विवेक शर्मा आदि मौजूद रहे।

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