Moradabad News: छजलैट में युवक का शव बाग में पेड़ पर लटका मिला

Moradabad News: थाना पुलिस को शुक्रवार की सुबह क्षेत्र के गांव दाढ़ी महमूदपुर के पास ही बाग में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव को उतारने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक को पेड़ से उतारने के बाद ली गई तलाशी में युवक की जेब से आधार कार्ड और फोन मिला। फोन से मृतक के घर के लोगों से बात हुई, पता चला कि मरने वाला अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव चक्क घी नगला निवासी अनस 19 पुत्र खुर्शीद है। मृतक दो भाई में छोटा है,और उसके एक छोटी बहन भी है मृतक की परिजनों का कहना है घर में कोई विवाद नहीं था, पता नहीं उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।