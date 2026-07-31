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Moradabad News: छजलैट में युवक का शव बाग में पेड़ पर लटका मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गुरुवार की सुबह दाढ़ी महमूदपुर के पास एक युवक का शव फांसी पर लटका मिला। मृतक अनस, उम्र 19, अमरोहा क्षेत्र का निवासी था। उसके परिजनों ने कहा कि घर में कोई विवाद नहीं था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन किसी सुसाइड नोट की खोज नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Moradabad News: छजलैट में युवक का शव बाग में पेड़ पर लटका मिला

Moradabad News: थाना पुलिस को शुक्रवार की सुबह क्षेत्र के गांव दाढ़ी महमूदपुर के पास ही बाग में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव को उतारने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक को पेड़ से उतारने के बाद ली गई तलाशी में युवक की जेब से आधार कार्ड और फोन मिला। फोन से मृतक के घर के लोगों से बात हुई, पता चला कि मरने वाला अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव चक्क घी नगला निवासी अनस 19 पुत्र खुर्शीद है। मृतक दो भाई में छोटा है,और उसके एक छोटी बहन भी है मृतक की परिजनों का कहना है घर में कोई विवाद नहीं था, पता नहीं उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।

मृतक ने इसी वर्ष इंटर की परीक्षा दी थी एक विषय का दो दिन पूर्व ही स्कूटनी का पेपर दिया था। थाना अध्यक्ष रमेश सेहरावत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतक का गांव घटनास्थल से पांच किमी दूर है, जहां पर उसने फांसी लगाई। मुरादाबाद से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, और साक्ष्य जुटाए।

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