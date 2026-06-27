प्रेमी के लिए बेटे की बलि? खून की उल्टियां और चोट के निशान, मां की कहानी पर पोस्टमार्टम ने खड़े किए सवाल

इस मर्डर मिस्ट्री की जड़ें 13 साल पुरानी एक प्रेम कहानी से जुड़ी हैं। हरिद्वार की रहने वाली मीनू और सहरिया गांव के ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र के बीच फोन पर प्यार हुआ था। मीनू सब कुछ छोड़कर मुरादाबाद आ गई और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली।

ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है, जहां एक मां शक के घेरे में है, बयानों में विरोधाभास है और केंद्र में है एक ढाई साल के मासूम बच्चे की खौफनाक मौत। मुरादाबाद के मूंढापांडे इलाके में एक किराये के मकान से शुरू हुई यह मिस्ट्री अब पुलिस के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है।

सस्पेंस की शुरुआत: उल्टियां या कत्ल? थ्रिलर की शुरुआत होती है गुरुवार की दोपहर से। मीनू नाम की एक महिला अपने ढाई साल के बेटे वरुण को लेकर बदहवास हालत में अस्पताल भागती है। उसका दावा है कि बच्चे को अचानक खून की उल्टियां हुईं। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं।

कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब बच्चे की मौत की खबर सुनकर उसकी दादी और ताऊ (विजेंद्र) मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे बच्चे की लाश को देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बच्चे के गले पर चोट के गहरे निशान थे- वे निशान जो साफ गवाही दे रहे थे कि बच्चे की मौत कुदरती नहीं थी।

शुक्रवार की शाम जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट टेबल पर आई, तो उसने मां के दावों की धज्जियां उड़ा दीं। रिपोर्ट में साफ लिखा था- बच्चे की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की गई है।

13 साल पुराना प्यार और धोखे का जाल इस मर्डर मिस्ट्री की जड़ें 13 साल पुरानी एक प्रेम कहानी से जुड़ी हैं। हरिद्वार की रहने वाली मीनू और सहरिया गांव के ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र के बीच फोन पर प्यार हुआ था। मीनू सब कुछ छोड़कर मुरादाबाद आ गई और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इनके चार बच्चे भी हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक 'तीसरे शख्स' की एंट्री हुई।

पति सुरेंद्र फिलहाल मुंबई में ट्रक चलाता है। उसके भाई विजेंद्र का आरोप है कि मीनू का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर (प्रेमी) चल रहा है। इसी वजह से वो करीब ढाई महीने पहले अपने चारों बच्चों को लेकर घर से भाग गई और मूंढापांडे में बार-बार किराये का कमरा बदलने लगी। परिवार का सीधा आरोप है कि मीनू ने अपने उसी कथित प्रेमी के साथ मिलकर इस मासूम की जान ली है।

दूसरी तरफ, मीनू की अपनी कहानी है। उसका कहना है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ बर्बरता से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वह बच्चों के साथ अलग रह रही थी और एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी।

वो आखिरी कॉल और अधूरी रह गई बर्थडे पार्टी इस पूरी वारदात में सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि 28 जून को मरे हुए बच्चे वरुण का जन्मदिन था।

मीनू का दावा है कि उसने अपने पति को फोन करके कहा था कि वह बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती है। इसके लिए वह गुरुवार की सुबह अपने पुराने पैतृक घर (सहरिया गांव) में सफाई करने भी गई थी। लेकिन उसी दोपहर ऐसा क्या हुआ कि जिस बच्चे का जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी, उसकी लाश सीधे अस्पताल पहुंची?

पुलिस की रडार पर 'सीक्रेट सस्पेक्ट्स' पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह एक सोची-समझी हत्या है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह के मुताबिक, पुलिस अब इस मामले में तहरीर (शिकायत) के आधार पर केस दर्ज कर रही है।