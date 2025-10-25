त्योहार पर घर गई थी सहेली, एएमयू के होस्टल के कमरे में लटका मिला मुरादाबाद की छात्रा का शव

Hindustan Hindi News
संक्षेप: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के मुमताज होस्टल के कमरे में शनिवार देर शाम एक छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला। एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम व पुलिस मौके पर पहुंची।

Sat, 25 Oct 2025 11:08 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के मुमताज होस्टल के कमरे में शनिवार देर शाम एक छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला। एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम व पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया पुलिस घटना को आत्महत्या बताया जा रहा है। इसका कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। छात्रा का भाई भी एएमयू छात्र है, जिससे जानकारी की जा रही है। छात्रा की सहेली त्योहार पर अपने घर गई थी।

मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर निवासी छात्रा रूबी पुत्री मो. याकूब एएमयू के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। छात्रा का भाई मो. कासिम भी विधि का छात्र है। छात्रा मुमताज होस्टल के कमरा नंबर चार में एक अन्य छात्रा के साथ रहती थी। सहपाठी छात्रा त्योहार पर अपने घर गई थी। छात्रा रूबी हॉस्टल रूम में अकेली थी। शनिवार को जब वह कॉलेज नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। शाम को वार्डन और छात्राएं उसके रूम की ओर गईं। देखा तो रूम का दरवाजा खुला था।

उन्होंने अंदर जाकर देखा तो छात्रा रूबी का शव पंखे से दुपट्टे से लटका हुआ था। जानकारी पर एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम व इंस्पेक्टर सिविल लाइन पंकज कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद छात्रा को उतारा गया। उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पंचनामा भरते हुए शव को मोर्चरी भिजवाया। उधर, वार्डन ने तत्काल प्रॉक्टर टीम को सूचना दी। प्रॉक्टर प्रो. वसीम अली ने बताया कि छात्रा रूबी ने सुसाइड किया है। क्यों किया है, कारण स्पष्ट नहीं है। कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच के एएमयू पूरी तरह साथ है।

सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया, छात्रा के आत्महत्या करने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। छात्रा का भाई भी एएमयू में पढ़ाई करता है। उससे बात की जा रही हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

