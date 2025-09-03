Moradabad SSP takes action for suppressing the case of beef laden car, 10 policemen including police station in-charge गोमांस लदी कार का मामला दबाने में SSP का कड़ा ऐक्शन, थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMoradabad SSP takes action for suppressing the case of beef laden car, 10 policemen including police station in-charge

गोमांस लदी कार का मामला दबाने में SSP का कड़ा ऐक्शन, थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड

यूपी के मुरादाबाद में गोमांस लदी कार का मामला दबाने में SSP का कड़ा ऐक्शन लिया है। एसएचओ मनोज कुमार, चौकी प्रभारी अनिल तोमर समेत दस पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:53 PM
share Share
Follow Us on
गोमांस लदी कार का मामला दबाने में SSP का कड़ा ऐक्शन, थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड

यूपी के मुरादाबाद में पाकबड़ा थाना पुलिस की बड़ी करतूत उजागर हुई है। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी समेत दस पुलिसककर्मियों ने गोमांस से भरी गाड़ी पकड़ने के बाद मांस को मिट्टी में दबा दिया और गाड़ी कहीं छिपा दी। मामला सामने आने पर एसएसपी सतपाल अंतिल ने कड़ा एक्शन लेते हुए एसएचओ मनोज कुमार, चौकी प्रभारी अनिल तोमर समेत दस पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है।

पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर के जंगल में सोमवार रात करीब 1:45 बजे एक होंडा सिटी कार गुजर रही थी। संदिग्ध कार को देख यूपी डायल 112 पीआरवी पुलिस वहां पहुंची तो कार सवार वहां से भाग निकले। जिसके बाद पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ग्रोथ सेंटर चौकी प्रभारी अनिल तोमर को मामले की जानकारी दी। चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और एसएचओ मनोज कुमार को सूचना दी। एसएचओ भी टीम के साथ वहां पहुंच गए। थाने की सेंकेड मोबाइल टीम भी आ गई। सभी ने कार को चेक किया तो उसमें गोमांस लदा था। पुलिस को कार को मांस समेत कब्जे में लेकर अधिकारियों को सूचना देना था, लेकिन पाकबड़ा पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिसकर्मियों ने बिना किसी को सूचना दिए गोपनीय तरीके से गड्ढा खुदवा कर मांस को उसमें दबा दिया।

ये भी पढ़ें:लाठीचार्ज के खिलाफ ABVP के पीछे खड़ी हुई SP छात्र सभा,प्रदर्शन में पुलिस से झड़प
ये भी पढ़ें:योगी सरकार को सुबह-सुबह मायावती ने क्यों बोला थैंक यू? जानें पूरा मामला

एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पाकबड़ा पुलिस द्वारा गोकशी के मामले में लापरवाही की जानकारी मिली थी। पूरे मामले की सीओ से जांच कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर एसएचओ पाकबड़ा, ग्रोथ सेंटर चौकी प्रभारी समेत दस पुलिसकर्मियों को निलंबत किया है। किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

Up News UP News Today UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |