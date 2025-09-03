गोमांस लदी कार का मामला दबाने में SSP का कड़ा ऐक्शन, थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड

यूपी के मुरादाबाद में पाकबड़ा थाना पुलिस की बड़ी करतूत उजागर हुई है। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी समेत दस पुलिसककर्मियों ने गोमांस से भरी गाड़ी पकड़ने के बाद मांस को मिट्टी में दबा दिया और गाड़ी कहीं छिपा दी। मामला सामने आने पर एसएसपी सतपाल अंतिल ने कड़ा एक्शन लेते हुए एसएचओ मनोज कुमार, चौकी प्रभारी अनिल तोमर समेत दस पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है।

पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर के जंगल में सोमवार रात करीब 1:45 बजे एक होंडा सिटी कार गुजर रही थी। संदिग्ध कार को देख यूपी डायल 112 पीआरवी पुलिस वहां पहुंची तो कार सवार वहां से भाग निकले। जिसके बाद पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ग्रोथ सेंटर चौकी प्रभारी अनिल तोमर को मामले की जानकारी दी। चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और एसएचओ मनोज कुमार को सूचना दी। एसएचओ भी टीम के साथ वहां पहुंच गए। थाने की सेंकेड मोबाइल टीम भी आ गई। सभी ने कार को चेक किया तो उसमें गोमांस लदा था। पुलिस को कार को मांस समेत कब्जे में लेकर अधिकारियों को सूचना देना था, लेकिन पाकबड़ा पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिसकर्मियों ने बिना किसी को सूचना दिए गोपनीय तरीके से गड्ढा खुदवा कर मांस को उसमें दबा दिया।