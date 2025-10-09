मुरादाबाद में सपाइयों को बड़ी राहत, दफ्तर खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दफ्तर खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार को सपा कार्यालय खाली करने के जिला प्रशासन के आदेश के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई।
यूपी के मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दफ्तर खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार को सपा कार्यालय खाली करने के जिला प्रशासन के आदेश के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक यथास्थित बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्णय से सपा नेताओं ने राहत की सांस ली। हाईकोर्ट द्वारा स्टे होने की पुष्टि जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने की। उन्होंने बताया कि अगली तारीख 28 अक्टूबर मुकरर्र की गई है। पार्टी कार्यालय बचाने के लिए जी-जान से जुटे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।
बता दें कि जिला कार्यालय के मामले में बुधवार को सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव के नेतृत्व में पार्टी नेता रामपुर गए थे। यहां पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रशासन द्वारा पार्टी कार्यालय पर कब्जा लेने के प्रयास के बारे में जानकारी दी गई थी। एक पत्र भी सौंपा था, जिसमें पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया गया था। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले की कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी किए जाने की बात कही थी।
16 सितंबर को निरस्त कर दिया गया था आवंटन
सपा दफ्तर का आवंटन प्रशासन ने 16 सितंबर को निरस्त कर दिया था। प्रशासन की ओर से दिए गए नोटिस में लिखा था कि यह नजूल की भूमि है जो नगर निगम के प्रबंध क्षेत्र में आती है। लिहाजा नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद नगर निगम की टीम इस भवन पर कब्जा लेगी। इससे पहले 30 जुलाई को भी जिला प्रशासन की ओर से सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी कर भवन को खाली करने के लिए कहा था। इस नोटिस के बाद सपा जिलाध्यक्ष ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कार्यालय का किराया लगातार जमा किया जाता रहा है। भवन पर कब्जा पूरी तरह से वैध है। प्रशासन ने सभी तर्कों को खारिज कर शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी भवन का आवंटन 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता। वर्तमान में इस कार्यालय को आवंटित हुए तीन दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। इसी आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी द्वारा हाईकोई में याचिका दाखिल की गई है।