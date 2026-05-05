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संगीत सोम के करीबी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, तीन गोली मारने के बाद फरसे से कूंच दिया सिर

May 05, 2026 06:39 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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मुरादाबाद भाजपा नेता संगीत सोम के करीबी प्रॉपर्टी डीलर रंजीत सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले रंजीत को तीन गोलियां मारीं और फिर फरसे से हमला कर उनका सिर कूंच दिया। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को कारण बताया जा रहा है।

संगीत सोम के करीबी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, तीन गोली मारने के बाद फरसे से कूंच दिया सिर

UP News: यूपी के मुरादाबाद में बिलारी थाना क्षेत्र में सोमवार रात भाजपा नेता संगीत सोम के करीबी प्रॉपर्टी डीलर बेरहमी से हत्या कर दी गई। तीन गोली मारकर मौत के घाट उतारने के बाद हमलावरों ने फरसे से मारकर सिर भी कूंच दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मारे गए प्रॉपर्टी डीलर के भाई की तहरीर पर एक नामजद समेत कई के खिलाफ तहरीर दी गई है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को कारण बताया गया है।

थाना बिलारी के गांव कमालपुर चंदौरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर रंजीत (40) पुत्र सुरेश पाल सिंह की गांव के ही अजय से किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। बताया गया कि सोमवार की शाम लगभग 7 बजे रंजीत टहलने के लिए घर से निकला था। गांव में पंचायत घर के पास उसे अजय ने अपने साथियों के साथ रोक लिया और गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान हमलावरों ने रंजीत पर गोली भी चलाई, जिससे वह बचने के लिए तोमर के घर में घुस गया।

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यह देख हमलावर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने रंजीत पर तीन गोली चलाईं। इतना ही नहीं हमलावरों ने फरसा से उसके सिर में भी वार किया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। मौके पर ही रंजित की मौत हो गई। हत्या की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर घटना के आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह व सीओ अशोक कुमार भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

भाजपा नेता संगीत सोम का करीबी मृतक रंजीत

मुरादाबाद। कमालपुर चंदौरा के ग्राम प्रधान ने बताया कि रंजीत प्रॉपर्टी डीलर के अलावा राजनीति व समाजसेवा में भी सक्रिया था। बताया गया कि रंजीत भाजपा नेता संगीत सोम का करीबी था और उनकी टीम का सदस्य भी था। रंजीत अक्सर लोगों की मदद भी करता था।

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पहले रंजीत के साथ ही रहता था अजय

मुरादाबाद। सोमवार की शाम गांव के ही अजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर रंजीत की हत्या कर दी। बताया गया कि अजय पहले रंजीत के साथ ही रहता था और उसकी टीम का हिस्सा था, लेकिन काफी समय पहले किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और अजय, रजीत से रंजिश रखने लगा। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि अजय रंजिश के चलते रंजीत की हत्या कर देगा।

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार कमालपुर चंदौरा में रंजित की पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। रंजिश की वजह की जानकारी की जा रही है। फिलहाल मृतक के भाई की तहरीर पर हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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