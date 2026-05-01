मुस्लिम महिला से सरेराह अश्लील हरकतें, 12 घंटे में ही आरोपी का हाफ एनकाउंटर
मुरादाबाद पुलिस ने महिला से सरेराह अश्लीलता करने वाले आरोपी नौशाद को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने और एफआईआर दर्ज होने के महज 12 घंटे के भीतर रामगंगा किनारे हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली मारकर पकड़ा गया।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मुगलपुरा क्षेत्र में एक बुर्कानशीं महिला के साथ सरेराह अश्लीलता करने वाले आरोपी नौशाद को पुलिस ने गुरुवार देर रात रामगंगा नदी के किनारे एक मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वह सड़क पर ही गिरकर गिड़गिड़ाने लगा।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई थी। बुधवार को मुगलपुरा थाना क्षेत्र की एक संकरी गली का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि एक युवक (नौशाद) गली से गुजरती एक बुर्कानशीं महिला को अचानक पीछे से दबोच लेता है और उसके साथ सरेराह अश्लील हरकतें करने लगता है। महिला ने जब विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और विपक्ष ने भी कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।
12 घंटे का काउंटडाउन और पुलिस का एक्शन
एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मामले की कमान संभाली। गुरुवार दोपहर पुलिस ने पीड़ित महिला से संपर्क कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीओ कोतवाली सुनीता दहिया के नेतृत्व में पुलिस की 5 विशेष टीमें गठित की गईं। सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को पता चला कि आरोपी कटघर थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादा का रहने वाला नौशाद है, जो पेशे से टेलर का काम करता है।
रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र 12 घंटे के भीतर, रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि नौशाद मुगलपुरा के बरबलान चौकी क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। पुलिस ने जब घेराबंदी की, तो खुद को फंसता देख नौशाद ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली नौशाद के बाएं पैर में लगी, जिससे वह लहुलुहान होकर वहीं गिर गया।
'साहब! जान बख्श दो, अब कभी नहीं करूंगा ऐसा काम'
मुठभेड़ के बाद घायल नौशाद को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। जब एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह अस्पताल में उससे पूछताछ करने पहुंचे, तो कुछ देर पहले पुलिस पर गोली चलाने वाला नौशाद बुरी तरह खौफ में नजर आया। वह हाथ जोड़कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा, "साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी जान बख्श दो। अब कभी किसी महिला के साथ ऐसा करना तो दूर, उसके बारे में सोचूँगा भी नहीं।"
बरामदगी और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस इस मामले में कड़ी कानूनी पैरवी करेगी ताकि ऐसी मानसिकता वाले अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश जाए। आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।