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21 साल से मुस्लिम बनकर रह रहा हिस्ट्रीशीटर नरेश गिरफ्तार, यक्ष ऐप ने दिखाया कमाल

Mar 30, 2026 07:11 pm ISTYogesh Yadav पाकबड़ा/मुरादाबाद, हिन्दुस्तान
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मुरादाबाद की पाकबड़ा पुलिस ने 21 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर नरेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी संभल में 'सुल्तान' नाम से मुस्लिम पहचान बनाकर रह रहा था। पुलिस ने 'यक्ष ऐप' की मदद से उसे पकड़ा है।

21 साल से मुस्लिम बनकर रह रहा हिस्ट्रीशीटर नरेश गिरफ्तार, यक्ष ऐप ने दिखाया कमाल

UP News: मुरादाबाद पुलिस ने 'यक्ष ऐप' (Yaksh App) की मदद से एक बड़े अपराधी को दबोचने में सफलता पाई है। पाकबड़ा के गांव हासमपुर गोपाल का हिस्ट्रीशीटर नरेश, जो पिछले दो दशकों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, अब सलाखों के पीछे है। हैरानी की बात यह है कि नरेश पिछले 21 सालों से संभल में 'सुल्तान' बनकर रह रहा था और उसने पूरी तरह मुस्लिम जीवनशैली अपना ली थी।

तकनीक ने बेनकाब किया 'सुल्तान' का चेहरा

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि नरेश 21 साल पहले अपने गांव से फरार हो गया था। पुलिस ने हाल ही में उसका पुराना फोटो 'यक्ष ऐप' पर अपलोड किया था। उधर, संभल की नखासा पुलिस ने भी संदिग्ध सुल्तान का फोटो इसी ऐप पर डाला। ऐप के फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) ने दोनों फोटो का मिलान कर दिया, जिससे साफ हो गया कि संभल का 'सुल्तान' ही असल में पाकबड़ा का हिस्ट्रीशीटर 'नरेश' है।

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मजदूरी की आड़ में छिपाई पहचान

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पहले खुद को सुल्तान पुत्र जमालुद्दीन निवासी संभल बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो उसने अपना असली नाम नरेश स्वीकार कर लिया। उसने कुबूल किया कि लूट और डकैती के 9 मुकदमों और पुलिस की लगातार दबिश से बचने के लिए उसने अपना घर-परिवार छोड़ दिया था और संभल में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करने लगा था।

फर्जी आईडी कार्ड्स का जाल

तलाशी के दौरान नरेश के पास से फर्जी पहचान पत्रों का पूरा सेट मिला है। पुलिस ने उसके पास से दो फर्जी आधार कार्ड और तीन वोटर आईडी के साथ ही एक पैन कार्ड और एक ई-श्रम कार्ड बरामद किया है। इसके अलावा प्रथमा बैंक का स्मार्ट कार्ड और एक लेटर हेड बरामद किया गया है। ये सभी दस्तावेज फर्जी नाम और पते पर बनवाए गए थे, जिनके सहारे वह वर्षों से सरकारी सिस्टम को चकमा दे रहा था।

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कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

नरेश एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ मुरादाबाद के पाकबड़ा, मैनाठेर, ठाकुरद्वारा और अमरोहा के डिडौली थाने में लूट और डकैती जैसे गंभीर धाराओं में 9 मामले दर्ज हैं। वह पूर्व में भी कई साल जेल काट चुका है। पाकबड़ा पुलिस ने जाली दस्तावेज रखने और पहचान छिपाने का नया केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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