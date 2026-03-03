Hindustan Hindi News
इंस्टाग्राम पर बेटे को फंसाकर बनाया शादी का दबाव, ब्लैकमेलिंग से आहत पिता ने जहर खाकर दी जान

Mar 03, 2026 06:37 am ISTYogesh Yadav कांठ (मुरादाबाद), संवाददाता
मुरादाबाद के कांठ में इंस्टाग्राम पर युवक को फंसाने और उसके पिता से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों की ब्लैकमेलिंग से आहत किसान पिता ने जहर खाकर जान दे दी।

Moradabad News: सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर ब्लैकमेलिंग का एक खौफनाक मामला मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां एक युवती ने इंस्टाग्राम पर युवक को प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का दबाव बनाकर उसके परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस मानसिक उत्पीड़न और 10 लाख रुपये की रंगदारी की मांग से आहत होकर युवक के पिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवती और उसके दो साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंस्टाग्राम दोस्ती से शुरू हुआ 'हनीट्रैप' का खेल

घटना कांठ के गांव अहमदपुर नीगूं नगला की है। यहां के निवासी महीपाल सिंह का बेटा सचिन एक फर्म में काम करता है। कुछ समय पहले सचिन की मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र स्थित गांव छपना निवासी एक युवती से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और युवती ने सचिन को अपने विश्वास में ले लिया। आरोप है कि इसके बाद युवती ने अपने दो साथियों, देवेंद्र गुर्जर और राजू सिंह के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची।

शादी का दबाव और 10 लाख की रंगदारी

सचिन के बड़े भाई सुरेंद्र सिंह द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, आरोपी युवती ने सचिन के पिता महीपाल सिंह को फोन करना शुरू कर दिया। उसने दबाव बनाया कि वह सचिन की शादी उसके साथ करा दें। जब पिता ने इस रिश्ते से इनकार किया, तो आरोपियों ने असली रंग दिखाना शुरू किया। युवती और उसके साथियों ने धमकी दी कि यदि शादी नहीं कराई गई, तो उन्हें 10 लाख रुपये देने होंगे। पैसे न देने की सूरत में पूरे परिवार को गंभीर कानूनी मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी गई।

प्रताड़ना से टूट गए पिता, अस्पताल में तोड़ा दम

लगातार मिल रही धमकियों और झूठे मुकदमे के डर से किसान महीपाल सिंह गहरे मानसिक तनाव में आ गए। इसी प्रताड़ना से तंग आकर बीते 24 फरवरी को उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए रविवार देर शाम उनकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत कराया।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मृतक के बड़े बेटे सुरेंद्र की तहरीर पर आरोपी युवती, देवेंद्र गुर्जर और राजू सिंह के खिलाफ धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस इंस्टाग्राम चैट और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

