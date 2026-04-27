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हिंदू के अलावा कोई यहां मकान न लें, यूपी के इस शहर में लगे अपील के साथ चेतावनी वाले पोस्टर

Apr 27, 2026 06:25 am ISTYogesh Yadav मुरादाबाद (वरिष्ठ संवाददाता)
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मुरादाबाद की श्रीराम सोसाइटी में घरों के बाहर पोस्टर लगाकर केवल हिंदू सनातनी लोगों को ही मकान खरीदने या क्षेत्र में बसने की अपील की है। घरों पर लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो पुलिस भी पहुंची और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

हिंदू के अलावा कोई यहां मकान न लें, यूपी के इस शहर में लगे अपील के साथ चेतावनी वाले पोस्टर

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में लाजपत नगर क्षेत्र की श्रीराम सोसाइटी में घरों के बाहर लगे 'हिंदू सनातनी सोसाइटी' के पोस्टर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इंटरनेट पर इन पोस्टरों की तस्वीरें और वीडियो साझा होने के बाद पूरे शहर में इस संवेदनशील मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है। इन पोस्टरों ने दो साल पहले इसी क्षेत्र की शिव मंदिर वाली गली में हुए हंगामे की यादें एक बार फिर ताजा कर दी हैं, जब घरों के बाहर सामूहिक पलायन के पोस्टर लगाए गए थे।

विवाद की जड़: मकानों की खरीद-फरोख्त

इस ताजा विवाद की जड़ में श्रीराम सोसाइटी के कुछ मकानों की खरीद-फरोख्त है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के एक-दो लोग अपने मकान बेचना चाहते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इन मकानों को खरीदने के लिए एक विशेष समुदाय के ग्राहकों ने अच्छी कीमत लगाई है, जबकि अन्य खरीदार कम दाम दे रहे हैं। इसी बात से आशंकित सोसाइटी के निवासियों को यह डर सता रहा है कि दूसरे समुदाय की एंट्री से वहां का सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा।

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घर-घर पहुंचा पोस्टर

विरोध का यह अनोखा तरीका शनिवार को महज चंद घरों से शुरू हुआ था, जो रविवार तक सोसाइटी के 25 से अधिक घरों तक पहुंच गया। भगवान श्रीराम के चित्र वाले इन पोस्टरों पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है: “पूर्णतः हिन्दू सनातनी सोसाइटी। यह क्षेत्र विशेष रूप से हिन्दू समाज के निवास के लिए है, कृपया अन्य पक्ष के लोग यहां मकान न लें।”

पुलिस और कानून की नजर में मामला

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कटघर पुलिस को तुरंत मौके पर भेजकर लोगों से शांतिपूर्वक वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष से उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

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दूसरी ओर, कानून के जानकारों का मानना है कि इन पोस्टरों पर किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना 'दूसरे पक्ष' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह भाषा इतनी सतर्कता से चुनी गई है कि यह कानूनी रूप से किसी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई का मजबूत आधार नहीं बनती, भले ही यह सामाजिक तनाव पैदा कर रही हो। फिलहाल, इलाके में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण बनी हुई है और पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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