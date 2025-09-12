यूपी के इस जिले को मिली अमृत भारत ट्रेन की सौगात, 15 को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

चुनाव से पहले बिहार और विभिन्न राज्यों में कई आधुनिक और आरामदायक गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। सहरसा से अमृतसर (छेरहटा) के लिए सुपर फास्ट ट्रेन फर्राटा भरेंगी। मुरादाबाद होकर अमृतसर चलने वाली पहली अमृत भारत होगी।

चुनाव से पहले बिहार और विभिन्न राज्यों में कई आधुनिक और आरामदायक गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। सहरसा से अमृतसर (छेरहटा) के लिए सुपर फास्ट ट्रेन फर्राटा भरेंगी। मुरादाबाद होकर अमृतसर चलने वाली पहली अमृत भारत होगी। यह सहरसा से गोरखपुर होकर मुरादाबाद, अंबाला होकर ट्रेन अमृतसर जाएगी।

मुरादाबाद से पंजाब रूट पर चलने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। पीएम 15 सितंबर को इस समेत एक अन्य जोगबनी-दानापुर वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। रेलवे के अनुसार सहरसा से चलने वाली उदघाटित स्पेशल ट्रेन नंबर-05531 बाइस कोच की होगी। अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल सहरसा से 15.30 बजे से चलेगी। सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर,सकरी, सिहो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर सिटी, चंदौसी, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर, यमुना नगर, अंबाला,राजपुरा, सरहिंद होते हुए जालंधर, व्यास स्टेशनों पर रुकते हुए 17 सितंबर को दो बजे छेहरटा पहुंचेगी।

बिहार से पंजाब चलने वाली पहली ट्रेन मुरादाबाद स्टेशन से होकर गुजरेगी। पंजाब जाने के लिए इस ट्रेन से यात्रियों का सफर और भी आरामदायक व सुविधाजनक बनेगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता का कहना है कि मुरादबाद से अमृतसर के बीच चलने वाली अमृत भारत का 15 सितंबर को उद्घाटन होगा। रेलवे मुख्यालय से अभी ट्रेन नंबर, ट्रेन की बोगियों की स्थिति साफ होना बाकी है।

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें कम करेंगी भीड़ का दबाव वाराणसी में आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ का दबाव कम करने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों से कैंट, बनारस, गाजीपुर सिटी, मऊ और जौनपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तथा पुणे जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 24 सितम्बर से 27 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को गाड़ी संख्या-01051 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12.15 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन रात 8.10 बजे बनारस आएगी। वापसी यात्रा में 25 सितम्बर से 28 नवम्बर तक गुरुवार और शुक्रवार को गाड़ी संख्या-01052 बनारस से रात 10.30 बजे प्रस्थान कर रात 10.50 बजे कैंट आएगी।