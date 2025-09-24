Moradabad Ex MP ST Hasan says even if Azam Khan resigns it will not impact SP much as Muslims are with Akhilesh Yadav आजम खान चले भी गए तो मुसलमान अखिलेश के साथ; जिसका टिकट कटवाया था, अब वो भी बोलने लगा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Moradabad Ex MP ST Hasan says even if Azam Khan resigns it will not impact SP much as Muslims are with Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि अगर आजम खान सपा छोड़कर चले भी गए तो उसका बहुत असर नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है। आजम ने 2024 में हसन का टिकट कटवा दिया था।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 24 Sep 2025 10:16 AM
आजम खान चले भी गए तो मुसलमान अखिलेश के साथ; जिसका टिकट कटवाया था, अब वो भी बोलने लगा

समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान के बेल पर जेल से निकलने के बाद सबकी नजर उनकी राजनीतिक खुशहाली पर टिकी है कि वो अखिलेश यादव के साथ सपा में ही रहेंगे या अटकलों के मुताबिक 9 अक्टूबर को मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) में शामिल हो जाएंगे या किसी और दल का दामन थामेंगे। अटकलों के बीच सपा नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि अगर आजम सपा छोड़कर चले भी गए तो मुसलमान वोट नहीं बंटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ हैं। हसन का 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कट गया था और उसके पीछे आजम का हाथ माना जाता है।

अटकलों के मुताबिक आजम खान के बसपा में चले जाने से मुसलमान वोटों पर संभावित असर के सवाल पर एसटी हसन ने पत्रकारों से कहा कि आजम खान बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। हसन ने कहा- “आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। पिछले चुनाव में भी आपने नतीजों को देखा होगा। थोड़ा-बहुत जाहिर है पड़ेगा, बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।”

आजम खां की रिहाई का यूपी की सियासत पर क्या असर? सपा को फायदा, भाजपा के लिए भी मुफीद!

आजम के सपा से निकलकर किसी दूसरे दल में जाने से सपा के कोर मुसलमान वोट के बंटवारे की आशंका को एसटी हसन ने नकार दिया। उन्होंने कहा- “बिल्कुल नहीं। इस वक्त मुसलमान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। मुसलमान की प्राथमिकता यही है कि बीजेपी को कैसे हराएं। बीजेपी को सिर्फ सपा ही हरा सकती है और कोई पार्टी नहीं हरा सकती है।”

किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे आजम खान, सपा नेता के जेल से निकलते ही बोले शिवपाल सिंह यादव

आजम खान से रिश्तों में आई तल्खी को एसटी हसन ने नहीं छुपाया और कहा कि उनका हुक्म होगा तो वो उनसे मिलने जरूर जाएंगे। एसटी हसन ने कहा- “वो बहुत बड़े नेता हैं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। सपा की बुनियाद में उनकी मेहनत लगी है। आपको सबको मालूम है जो मेरे साथ हुआ था। बगैर खता के मुझे सजा मिली। अब मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने के लिए। ये तो वक्त ही बताएंगे, मिलने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। उनका हुक्म होगा तो जरूर जाऊंगा।”

रिहाई पर आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन

एसटी हसन ने कहा कि आजम खान पैदाइशी समाजवादी इंसान हैं और वो सपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बसपा में जाने की बात सिर्फ अफवाह है। वो समाजवादी पार्टी में रहकर इसे और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जमानत देकर इंसाफ किया है और उम्मीद है कि जब फैसले आएंगे, तब भी आजम के साथ साथ इंसाफ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम को फंसाने के लिए उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं।

अखिलेश यादव के बयान पर आजम खान की कुटिल मुस्कान, बोले- मैं क्या कह सकता हूं, उन्होंने कहा है तो

2024 के लोकसभा चुनाव में सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर मुरादाबाद से सपा ने आजम खान की करीबी रुचि वीरा को लड़ाया था, जो चुनाव जीतकर एमपी बन गई हैं। हसन ने तब कहा था कि आजम ने ही उन्हें 2019 में उम्मीदवार बनवाया था, जब वो पहली बार सांसद बने थे। लंबे समय तक मुरादाबाद नगर निगम के मेयर रहे हसन 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन तब भाजपा नेता कुंवर सर्वेश कुमार सिंह से हार गए थे। 2019 में एसटी हसन को पहले टिकट नहीं मिला। सपा ने पहले बसपा से आए नासिर कुरैशी को टिकट दिया था, लेकिन सपा के नेताओं के विरोध के बाद हसन को फिर से लड़ाया गया। हसन 2019 में सर्वेश सिंह को हराकर लोकसभा पहुंचे थे।

