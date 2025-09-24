आजम खान चले भी गए तो मुसलमान अखिलेश के साथ; जिसका टिकट कटवाया था, अब वो भी बोलने लगा

समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि अगर आजम खान सपा छोड़कर चले भी गए तो उसका बहुत असर नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है। आजम ने 2024 में हसन का टिकट कटवा दिया था।

समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान के बेल पर जेल से निकलने के बाद सबकी नजर उनकी राजनीतिक खुशहाली पर टिकी है कि वो अखिलेश यादव के साथ सपा में ही रहेंगे या अटकलों के मुताबिक 9 अक्टूबर को मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) में शामिल हो जाएंगे या किसी और दल का दामन थामेंगे। अटकलों के बीच सपा नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि अगर आजम सपा छोड़कर चले भी गए तो मुसलमान वोट नहीं बंटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ हैं। हसन का 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कट गया था और उसके पीछे आजम का हाथ माना जाता है।

अटकलों के मुताबिक आजम खान के बसपा में चले जाने से मुसलमान वोटों पर संभावित असर के सवाल पर एसटी हसन ने पत्रकारों से कहा कि आजम खान बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। हसन ने कहा- “आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। पिछले चुनाव में भी आपने नतीजों को देखा होगा। थोड़ा-बहुत जाहिर है पड़ेगा, बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।”

रिहाई पर आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन एसटी हसन ने कहा कि आजम खान पैदाइशी समाजवादी इंसान हैं और वो सपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बसपा में जाने की बात सिर्फ अफवाह है। वो समाजवादी पार्टी में रहकर इसे और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जमानत देकर इंसाफ किया है और उम्मीद है कि जब फैसले आएंगे, तब भी आजम के साथ साथ इंसाफ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम को फंसाने के लिए उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं।