यूपी में रेलवे क्रासिंग हादसे के बाद गिरी गाज, बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार कराने वाले डीआरएम का ट्रांसफर

यूपी में रेलवे क्रासिंग हादसे के बाद गिरी गाज, बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार कराने वाले डीआरएम का ट्रांसफर

संक्षेप:

शाहजहांपुर जिले के रोजा में हुए अवैध क्रासिंग पर दर्दनाक हादसे के बाद मुरादाबाद मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य पर गाज गिर गई। हादसे के दोषियों पर कार्रवाई न करने के मामले में उनका ट्रांसफर कर दिया गया।

Jan 02, 2026 04:23 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर जिले के रोजा में हुए अवैध क्रासिंग पर दर्दनाक हादसे के बाद मुरादाबाद मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य पर गाज गिर गई। हादसे के दोषियों पर कार्रवाई न करने के मामले में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट रिपोर्ट के अवलोकन और शीर्ष स्तर की नाराजगी के बाद उनका तबादला कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो हादसे के बाद मुरादाबाद डिवीजन से आए डीआरएम ने रोजा रेलवे स्टेशन पर एक बंद कमरे में ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार कराई थी, जिसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया और कार्यवाई न करके मामले को दबा दिया गया।

24 दिसंबर को ट्रेन से कटकर पांच लोगों की हुई थी मौत

करीब एक सप्ताह पहले 24 दिसंबर को रोजा में रेलवे स्टेशन किनारे बने अवैध रास्ते पर ट्रेन से कटकर पांच लोगों की मौत हो गयी थी, जिसमें दो बच्चे सहित महिला पुरूष सहित पांच की कटकर मौत हो गयी थी। जिसके बाद मौके पर जिले के बड़े अधिकारियों ने निरीक्षण किया था, तथा रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी। वहीं रात में ही डीआरएम संघ्रह मौर्य ने निरीक्षण किया था। रोजा रेलवे स्टेशन पर ज्वॉइट रिपोर्ट बनवाई गयी। सूत्रों की माने तो पांच लोगों की मौत के बावजूद शुरुआती दौर में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। ब्लकि रातों-रात उस अवैध रास्ते को बंद कराकर स्थिति को सब ओके दिखाने की कोशिश की गई। चर्चा है कि ज्वाइंट रिपोर्ट सामने आने के बाद ही डीआरएम संग्रह मौर्य पर कार्रवाई का फैसला हुआ।

रेलवे मंत्री की नाराजगी के बाद हुई कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार रेल मंत्री की नाराजगी के बाद इस पर त्वरित एक्शन लिया गया। संग्रह मौर्य ने 30 जुलाई 2025 को मुरादाबाद मंडल के डीआरएम का पद संभाला था, लेकिन वह केवल पांच महीने ही इस पद पर रह पाए। नए साल में उनका ट्रांसफर कर उन्हें पूर्व तटीय रेलवे (ईस्ट कोस्ट रेलवे) भेज दिया गया है, जहां उन्हें कैडर में पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं मुरादाबाद मंडल में नियमित डीआरएम की नियुक्ति होने तक राजकुमार सिंह को चार्ज सौंपा गया है। खास बात यह है कि राजकुमार सिंह पूर्व में भी मुरादाबाद डिवीजन के डीआरएम रह चुके हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
