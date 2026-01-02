यूपी में रेलवे क्रासिंग हादसे के बाद गिरी गाज, बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार कराने वाले डीआरएम का ट्रांसफर

संक्षेप: शाहजहांपुर जिले के रोजा में हुए अवैध क्रासिंग पर दर्दनाक हादसे के बाद मुरादाबाद मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य पर गाज गिर गई। हादसे के दोषियों पर कार्रवाई न करने के मामले में उनका ट्रांसफर कर दिया गया।

यूपी के शाहजहांपुर जिले के रोजा में हुए अवैध क्रासिंग पर दर्दनाक हादसे के बाद मुरादाबाद मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य पर गाज गिर गई। हादसे के दोषियों पर कार्रवाई न करने के मामले में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट रिपोर्ट के अवलोकन और शीर्ष स्तर की नाराजगी के बाद उनका तबादला कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो हादसे के बाद मुरादाबाद डिवीजन से आए डीआरएम ने रोजा रेलवे स्टेशन पर एक बंद कमरे में ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार कराई थी, जिसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया और कार्यवाई न करके मामले को दबा दिया गया।

24 दिसंबर को ट्रेन से कटकर पांच लोगों की हुई थी मौत करीब एक सप्ताह पहले 24 दिसंबर को रोजा में रेलवे स्टेशन किनारे बने अवैध रास्ते पर ट्रेन से कटकर पांच लोगों की मौत हो गयी थी, जिसमें दो बच्चे सहित महिला पुरूष सहित पांच की कटकर मौत हो गयी थी। जिसके बाद मौके पर जिले के बड़े अधिकारियों ने निरीक्षण किया था, तथा रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी। वहीं रात में ही डीआरएम संघ्रह मौर्य ने निरीक्षण किया था। रोजा रेलवे स्टेशन पर ज्वॉइट रिपोर्ट बनवाई गयी। सूत्रों की माने तो पांच लोगों की मौत के बावजूद शुरुआती दौर में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। ब्लकि रातों-रात उस अवैध रास्ते को बंद कराकर स्थिति को सब ओके दिखाने की कोशिश की गई। चर्चा है कि ज्वाइंट रिपोर्ट सामने आने के बाद ही डीआरएम संग्रह मौर्य पर कार्रवाई का फैसला हुआ।