AQI Update: दिल्ली-एनसीआर जितना जहरीला हुआ यूपी का ये शहर, एक्यूआई पहुंचा 300 के पार

संक्षेप: दिवाली की रात पटाखे जलने से इसके जहरीले धुएं ने हवा में जो जहर घोला उसका असर अब और ज्यादा गंभीर होकर सामने आया है। वायु प्रदूषण के मामले में आधे मुरादाबाद शहर के हालात दिल्ली और एनसीआर जैसे बन गए हैं।

Wed, 22 Oct 2025 06:42 PMDinesh Rathour मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
दिवाली की रात पटाखे जलने से इसके जहरीले धुएं ने हवा में जो जहर घोला उसका असर अब और ज्यादा गंभीर होकर सामने आया है। वायु प्रदूषण के मामले में आधे मुरादाबाद शहर के हालात दिल्ली और एनसीआर जैसे बन गए हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड और कांठ रोड के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ के पार पहुंच जाने के चलते ये इलाके वायु प्रदूषण के खतरनाक जोन में आ गए जोकि, स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर खतरे की स्थिति है।

पटाखे जलने से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ और इसके काफी ऊपर बना हुआ है। जिसके चलते वायु प्रदूषण के रेड जोन के हालात बने हुए हैं। बुधवार को मुरादाबाद के कुछ क्षेत्रों में भी वायु प्रदूषण का रेड जोन दर्ज किया गया। मुरादाबाद में कांशीराम नगर क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 338 रिकार्ड किया गया। यहां की हवा में भारी धातुओं के अत्यंत महीन जहरीले कणों पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा निर्धारित मानक से छह गुना तक अधिक पाई गई। पार्टिकुलेट मैटर 10 की मात्रा भी खराब स्थिति में पाई गई। मुरादाबाद में कांठ रोड के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 रिकार्ड किया गया।

यहां की हवा में भारी धातुओं के अत्यंत महीन जहरीले कणों पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा निर्धारित मानक से पांच गुना तक अधिक पाई गई। पार्टिकुलेट मैटर 10 की मात्रा भी खराब स्थिति में पाई गई। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र का एक्यूआई 281 दर्ज किया गया। सिविल लाइन क्षेत्र का एक्यूआई 253 और नया मुरादाबाद इलाके का एक्यूआई 166 दर्ज किया गया। नोएडा और दिल्ली के कई क्षेत्रों का एक्यूआई साढ़े तीन सौ के ऊपर रिकार्ड किया गया। दिवाली के बाद मंगलवार को मुरादाबाद के कई क्षेत्रों का एक्यूआई तीन सौ के थोड़ा करीब तक पहुंचा था, लेकिन, बुधवार को हवा और ज्यादा जहरीली हो जाने से एक्यूआई तीन सौ के पार पहुंच गया।

एक्यूआई तीन सौ पार होने पर हो सकते हैं ये नुकसान

विशेषज्ञों के अनुसार एक्यूआई 300 से अधिक होने पर सांस में ली जाने वाली हवा खतरनाक हो जाती है जिससे सभी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें श्वसन संबंधी समस्याएं (जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस), हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक ​​कि फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। इस स्तर पर सांस लेना जानलेवा भी हो सकता है और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है।