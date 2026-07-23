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काम की बात: मुरादाबाद-बरेली रेलखंड ब्लॉक; कई ट्रेनें डायवर्ट, कई देरी से चलेगी, देखें लिस्ट

By sandeep
हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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मुरादाबाद-बरेली रेलखंड पर ट्रैक टैम्पिंग और मेंटिनेंस कार्य के चलते 7 अगस्त तक ब्लॉक रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों को मुरादाबाद से चंदौसी होकर बरेली कैंट तक डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे 30 से 90 मिनट की देरी हो रही है। बुधवार को राज्यरानी, सियालदाह, अमरनाथ और अवध असम एक्सप्रेस इस खंड पर निरस्त रहीं।

मुरादाबाद-बरेली रेलखंड ब्लॉक; कई ट्रेनें डायवर्ट, कई देरी से चलेगी, देखें लिस्ट

मुरादाबाद-बरेली रेलखंड पर ट्रैक टैम्पिंग एवं मेंटिनेंस का काम कराया जा रहा है। सात अगस्त तक ब्लॉक चलेगा। जिसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हैं। ट्रेनों को मुरादाबाद से वाया चंदौसी होकर आंवला, रामगंगा, बरेली कैंट होकर निकाला जा रहा है। ट्रेनों का संचालन 30 से 90 मिनट तक प्रभावित होता है। डायवर्ट वाली ट्रेनों का बरेली कैंट स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव किया जाता है। बुधवार को राज्यरानी, सियालदाह, अमरनाथ और अवध आसाम भी मुरादाबाद-बरेली के बीच निरस्त थी।

मुरादाबाद-बरेली रेलखंड ब्लॉक

सीनियर डीसीएम ने ब्लॉक के संबंध में बताया, मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद-बरेली रेलखंड पर 16 जुलाई से 7 अगस्त तक (18, 28 जुलाई और 2 अगस्त को छोड़कर) ट्रैक टैम्पिंग एवं मेंटिनेंस का काम किया जा रहा है। नगरिया सादात, शहजाद नगर, धमोरा, मुण्डापांडे, रामपुर जंक्शन, क्लटरबकगंज, भिटौरा, परसाखेड़ा, दुगनपुर और मिलक स्टेशनों के बीच ब्लॉक है। मालगाड़ियों, विशेषकर कोयला और खाद्यान्न रेकों के संचालन को प्रभावित किए बिना यात्री ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।

ये ट्रेनें हुईं डायवर्ट

15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को मुरादाबाद-चंदौसी-बरेली कैंट मार्ग से चलाई जा रही है। बरेली कैंट स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव दिया गया है। 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस ,13042 जम्मूतवी-हावड़ा एक्सप्रेस, 15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस, 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस, 15652 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस और 22454 मेरठ सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस भी निर्धारित तिथियों में ब्रांच लाइन आंवला, चंदौसी के रास्ते जाएंगी।

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30 से 90 मिनट तक रहेंगी ये ट्रेनें लेट

रेल अधिकारी ने बताया, ट्रैफिक ब्लॉक के कारण अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस, दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस, मुरादाबाद-लालकुआं पैसेंजर, नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस, नौतनवा-अमृतसर एक्सप्रेस और नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन 30 से 90 मिनट तक नियंत्रित की जाएंगी। ब्लॉक खुलने पर चलेंगी।

कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस 26 जुलाई से दौड़ेगी

वहीं पीलीभीत जिले को कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई। ट्रेन के संचालन को लेकर समय सारणी जारी हो गई। आगामी 26 जुलाई को ट्रेन को पूरनपुर में केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। अतिरिक्त ट्रेन मिलने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी है। कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कासगंज, बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर होते हुए ऐशबाग लखनऊ तक किया जाएागा। क्षेत्रीय लोगों ने इस रूट पर ट्रेन संचालन की मांग अरसे से उठाई थी।

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पीलीभीत को कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात

इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने ध्यान देकर इसकी पैरवी रेलवे बोर्ड में की। अब टनकपुर बरेली होकर त्रिवेणी एक्सप्रेस के अलावा पीलीभीत से मैलानी होकर अतिरिक्त ट्रेन लखनऊ तक के लिए मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में उत्साह है। कासगंज से बरेली जाने वाली यह एक्सप्रेस ट्रेन कासगंज से सुबह 4.20 बजे चल कर पीलीभीत सुबह 7.35 मिनट पर आएगी। यहां से 7.40 पर रवाना होकर अपराहन में एक बजे ऐशबाग पहुचेगी। वापसी में यह ट्रेन दो बजे ऐशबाग से चल कर पीलीभीत में शाम को 7.40 पर आएगी और शाम को ही 7.45 बजे बरेली की तरफ रवाना हो जाएगी। कासगंज यह ट्रेन वापसी में रात्रि में 10.40 बजे पहुंचा देगी। ट्रेन से यात्रियों को बहुत लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का आभार जताया है।

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