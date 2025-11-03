Hindustan Hindi News
लखनऊ समेत यूपी के आठ शहरों की ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी होटल, कपंनियों को निवेश का मौका

लखनऊ समेत यूपी के आठ शहरों की ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी होटल, कपंनियों को निवेश का मौका

संक्षेप: लखनऊ समेत प्रदेश भर के प्रचीन धरोहरों को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ के आलमबाग भवन सहित प्रदेश के आठ जिलों की 10 धरोहरों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।

Mon, 3 Nov 2025 10:51 PMDinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
लखनऊ समेत प्रदेश भर के प्रचीन धरोहरों को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ के आलमबाग भवन सहित प्रदेश के आठ जिलों की 10 धरोहरों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। थ्री पी मॉडल पर ऐतिहासिक धरोहरों को डिजाइन किया जाएगा। इसी आधार पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी जाएगी। शुल्क के जरिए हेरिटेज होटल का संचालन होगा और तय लीज के आधार पर धरोहरों का हस्तांतरित कर विरासत को उपयोगी बनाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से जारी किए गए टेंडर की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। जहां देश भर की कंपनियों को निवेश का मौका मिलेगा। उप निदेशक पर्यटन डॉ. कल्याण सिंह ने बताया कि प्राचीन धरोहरों को हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।

वाजिद अली ने पत्नी के लिए बनवाया था आलमबाग पैलेस

आलमबाग के इस महल को वर्ष 1846 से 1856 के बीच नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी पत्नी आलम आरा के लिए बनवाया था। आलमबाग पैलेस लखनऊ के संरक्षित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह दो मंजिला महल है, जिसमें एक प्रभावशाली वास्तुकला और विशाल कमरे और हॉल हैं। कमरों की छत काफी ऊंची है। एक प्रवेश द्वार भी है, जिसे आलमबाग गेटवे के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह प्रवेश द्वार न केवल महल में बल्कि चंदर नगर कॉलोनी में भी प्रवेश देता है। महल का निर्माण लखौरी ईंटों से किया गया है। जहां पर्यटकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क है।

लखनऊ के इन धरोहरों को संवारने की मंजूरी मिली

  • कैसरबाग स्थित छतर मंजिल
  • लखनऊ का कोठी दर्शन विलास
  • लखनऊ का कोठी गुलिस्ता-ए-इरम
  • लखनऊ का रोशन-उद्-दौला
  • धरोहरों में ये सुविधाएं विकसित की जाएगी
  • पर्यटकों के हिसाब से हाईटेक कमरें होंगे
  • बैक्वेट हॉल व एक्टिविटि सेंटर होगा
  • रिजॉर्ट, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और बुटिक होगा
  • शादियों, पार्टियों के लिए बैक्वेट हॉल होगा

इन आठ जिलों की 10 धरोहर संवारी जाएगी

  • लखनऊ का आलमबाग पैलेस
  • कानपुर नगर का टिकैट बारादरी
  • ललितपुर का बलबेहट किला
  • बांदा का रंगार्ट किला व भूरागार्ट किला
  • गोंडा का वजीरगंज की बारादरी
  • महोबा का मस्तानी महल व सनपति कुलपहाड़
  • झांसी का टहरौली किला
  • मथुरा का कोटवान किला
