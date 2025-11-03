लखनऊ समेत यूपी के आठ शहरों की ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी होटल, कपंनियों को निवेश का मौका
लखनऊ समेत प्रदेश भर के प्रचीन धरोहरों को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ के आलमबाग भवन सहित प्रदेश के आठ जिलों की 10 धरोहरों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। थ्री पी मॉडल पर ऐतिहासिक धरोहरों को डिजाइन किया जाएगा। इसी आधार पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी जाएगी। शुल्क के जरिए हेरिटेज होटल का संचालन होगा और तय लीज के आधार पर धरोहरों का हस्तांतरित कर विरासत को उपयोगी बनाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से जारी किए गए टेंडर की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। जहां देश भर की कंपनियों को निवेश का मौका मिलेगा। उप निदेशक पर्यटन डॉ. कल्याण सिंह ने बताया कि प्राचीन धरोहरों को हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।
वाजिद अली ने पत्नी के लिए बनवाया था आलमबाग पैलेस
आलमबाग के इस महल को वर्ष 1846 से 1856 के बीच नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी पत्नी आलम आरा के लिए बनवाया था। आलमबाग पैलेस लखनऊ के संरक्षित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह दो मंजिला महल है, जिसमें एक प्रभावशाली वास्तुकला और विशाल कमरे और हॉल हैं। कमरों की छत काफी ऊंची है। एक प्रवेश द्वार भी है, जिसे आलमबाग गेटवे के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह प्रवेश द्वार न केवल महल में बल्कि चंदर नगर कॉलोनी में भी प्रवेश देता है। महल का निर्माण लखौरी ईंटों से किया गया है। जहां पर्यटकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क है।
लखनऊ के इन धरोहरों को संवारने की मंजूरी मिली
इन आठ जिलों की 10 धरोहर संवारी जाएगी