लखनऊ समेत यूपी के आठ शहरों की ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी होटल, कपंनियों को निवेश का मौका

लखनऊ समेत प्रदेश भर के प्रचीन धरोहरों को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ के आलमबाग भवन सहित प्रदेश के आठ जिलों की 10 धरोहरों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। थ्री पी मॉडल पर ऐतिहासिक धरोहरों को डिजाइन किया जाएगा। इसी आधार पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी जाएगी। शुल्क के जरिए हेरिटेज होटल का संचालन होगा और तय लीज के आधार पर धरोहरों का हस्तांतरित कर विरासत को उपयोगी बनाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से जारी किए गए टेंडर की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। जहां देश भर की कंपनियों को निवेश का मौका मिलेगा। उप निदेशक पर्यटन डॉ. कल्याण सिंह ने बताया कि प्राचीन धरोहरों को हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।