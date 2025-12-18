रेप के लिए मां के साथ सो रही बच्ची को उठा ले गया दरिंदा, गिरफ्तारी से पहले ही ‘लंगड़ाने’ लगा आरोपी

संक्षेप: बलरामपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। खेत में मां संग गई तीन वर्षीय अबोध बालिका को आरोपित टॉफी देने के बहाने अपने घर ले आया। दुष्कर्म का प्रयास करते समय बेटी की तलाश करते मां उसके घर पहुंच गई।

यूपी के बलरामपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। खेत में मां संग गई तीन वर्षीय अबोध बालिका को आरोपित टॉफी देने के बहाने अपने घर ले आया। दुष्कर्म का प्रयास करते समय बेटी की तलाश करते मां उसके घर पहुंच गई। मां को देखकर आरोपी बालिका को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने मामले की तहरीर थाने में दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की घेराबंदी की। पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी 'लंगड़ाने' लगा। घेराबंदी के दौरान भाग रहे आरोपी का दाहिना पैर फ्रेक्चर हो गया। पूछताछ के बाद आरोपित को गुरुवार जेल भेज दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली देहात पुलिस को दिए गए तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया है कि वह अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ खेत में काम कर रही थी। पास में उनकी बेटी खेल रही थी। कुछ देर बाद आसपास देखा तो बच्ची नहीं दिखी। इस पर उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान पता चला कि कल्लू नाम का युवक बच्ची को अपने घर ले गया है। जब वह उसके घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। उसे देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सूचना पर पुलिस ने आरोपित की घेराबंदी की। पुलिस पकड़ से बचने के लिए आरोपी भागने लगा तभी असंतुलित होकर गिर गया। जिससे उसका पैर फ्रेक्चर हो गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया। एसपी ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

दुष्कर्म से नाबालिग गर्भवती, आरोप को जेल भेजा वहीं दूसरी दूसरी बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में 13 दिसंबर 2025 को पीड़िता के पिता ने थाना पचपेड़वा में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही युवक अनीस पुत्र बाबूलाल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर पहले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा ले जाया गया, जहां से जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर और फिर मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पचपेड़वा में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।