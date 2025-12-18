Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmonster abducted young girl who was sleeping her mother rape her suspect suffered fractured leg during police chase
रेप के लिए मां के साथ सो रही बच्ची को उठा ले गया दरिंदा, गिरफ्तारी से पहले ही ‘लंगड़ाने’ लगा आरोपी

रेप के लिए मां के साथ सो रही बच्ची को उठा ले गया दरिंदा, गिरफ्तारी से पहले ही ‘लंगड़ाने’ लगा आरोपी

संक्षेप:

बलरामपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। खेत में मां संग गई तीन वर्षीय अबोध बालिका को आरोपित टॉफी देने के बहाने अपने घर ले आया। दुष्कर्म का प्रयास करते समय बेटी की तलाश करते मां उसके घर पहुंच गई।

Dec 18, 2025 07:56 pm ISTDinesh Rathour बलरामपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के बलरामपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। खेत में मां संग गई तीन वर्षीय अबोध बालिका को आरोपित टॉफी देने के बहाने अपने घर ले आया। दुष्कर्म का प्रयास करते समय बेटी की तलाश करते मां उसके घर पहुंच गई। मां को देखकर आरोपी बालिका को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने मामले की तहरीर थाने में दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की घेराबंदी की। पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी 'लंगड़ाने' लगा। घेराबंदी के दौरान भाग रहे आरोपी का दाहिना पैर फ्रेक्चर हो गया। पूछताछ के बाद आरोपित को गुरुवार जेल भेज दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली देहात पुलिस को दिए गए तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया है कि वह अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ खेत में काम कर रही थी। पास में उनकी बेटी खेल रही थी। कुछ देर बाद आसपास देखा तो बच्ची नहीं दिखी। इस पर उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान पता चला कि कल्लू नाम का युवक बच्ची को अपने घर ले गया है। जब वह उसके घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। उसे देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सूचना पर पुलिस ने आरोपित की घेराबंदी की। पुलिस पकड़ से बचने के लिए आरोपी भागने लगा तभी असंतुलित होकर गिर गया। जिससे उसका पैर फ्रेक्चर हो गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया। एसपी ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

दुष्कर्म से नाबालिग गर्भवती, आरोप को जेल भेजा

वहीं दूसरी दूसरी बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में 13 दिसंबर 2025 को पीड़िता के पिता ने थाना पचपेड़वा में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही युवक अनीस पुत्र बाबूलाल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर पहले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा ले जाया गया, जहां से जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर और फिर मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पचपेड़वा में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक पचपेड़वा ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। गुरुवार को पुलिस टीम ने आरोपी अनीस को त्रिलोकपुर से बढ़नी जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि जेल से छूटने के बाद उसने कई बार पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अनीस पूर्व में भी इसी नाबालिग के अपहरण के मामले में फरवरी 2025 में जेल जा चुका है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर वही अपराध दोहराया। एसपी ने बताया की अभियुक्त अनीस पुत्र बाबू लाल निवासी शंकरपुर कला पचपेड़वा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान,उपनिरीक्षक दिनेश राय,उपनिरीक्षक अमित चौरसिया,हेड कांस्टेबल ब्रह्मदेव यादव,कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव की टीम ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Balrampur News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |