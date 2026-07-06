UP Weather: यूपी में तेजी पकड़ेगा मानसून, कई शहरों में जोरदार बारिश के आसार, लखनऊ में बरसे बादल

लखनऊ में रविवार शाम तेज हवा और मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 9.9 मिमी बारिश दर्ज की। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे अवदाब में बदल गया है, जिसका असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है और आगे भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

लखनऊ में रविवार देर शाम मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा ने गर्मी से कुछ राहत दी। जिस लो प्रेशर एरिया (हवा का कम दबाव क्षेत्र) ने मानसूनी हवा को बंगाल की खाड़ी की तरफ खींच लिया था, वह खतरनाक हो चुका है। यह एक डीप डिप्रेशन (अवदाब) में बदल चुका है जिसका असर रविवार शाम को ही यहां तक दिखाई दिया। पांच बजे के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने 9.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की है। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल तट से सटे क्षेत्रों पर स्थित अवदाब पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 12 किमी प्रति घंटा की गति से पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। इसने दिन के ढाई बजे के करीब बालासोर के समीप उत्तर ओडिशा तट को पार किया।

यूपी में तेजी पकड़ेगा मानसून जिससे अगले 24 घंटों के दौरान लगभग पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर ओडिशा, उससे सटे दक्षिण झारखंड तथा उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरने की अत्यधिक संभावना है। नतीजतन राज्य में मानसून की तीव्रता इससे बढ़ जाएगी। वहीं, रविवार को लखनऊ में दोपहर भीषण उमस रही। दिन का तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक 39 दर्ज किया गया। हालांकि मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवा और बारिश के कारण राजधानी की बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जगह-जगह बिजली के खंभों और तारों पर पेड़ गिरने, अंडरग्राउंड केबल में फाल्ट आने और ट्रांसफार्मरों में आग लगने के कारण दर्जनों वीआईपी और ग्रामीण इलाके अंधेरे में डूब गए।

बारिश से कई जगह गुल रही बिजली शाम के वक्त अचानक बिजली गुल होने से कई मोहल्लों में पानी का संकट खड़ा हो गया। बारिश और आंधी का सबसे ज्यादा असर चिनहट, कमता, गोमतीनगर, लौलाई, गोमतीनगर विस्तार, अलीगंज और इंदिरानगर में देखने को मिला। अलीगंज सेक्टर-के केद्रांचल नगर में एक विशाल पेड़ उखड़कर बिजली के दो खंभों पर गिर गया। स्थानीय निवासियों नेउपकेंद्र पर फोन कर बिजली बंद कराई। मौके पर पहुंची बिजली विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ को हटाया। रात 10 बजे किसी तरह वैकल्पिक सोर्स से आपूर्ति बहाल की जा सकी।