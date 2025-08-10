Monsoon session of UP Vidhansabha is starting from 11th August CM Yogi sought cooperation from all the parties यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू, सीएम योगी ने सभी दलों से मांगा सहयोग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने सत्र के सुचारु संचालन में सत्ता पक्ष के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही सभी दलों से सहयोग भी मांगा है।

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊSun, 10 Aug 2025 08:03 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के सुचारु संचालन में सत्ता पक्ष के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था बढ़ती है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को सुझावों एवं मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। विधान सभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ये बातें रविवार को सर्वदलीय बैठक में कहीं। बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है। विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सदन चलता है। सकारात्मक वातावरण में तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा व सहयोग से विधान सभा में नवाचार किए जा रहे हैं। ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ विजन डॉक्यूमेन्ट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 11 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रदेश के समग्र विकास की धुरी है। पिछले साल में विधानसभा ने पूरे देश में संसदीय कार्य प्रणाली की नजीर प्रस्तुत की है। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सदन स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा के लिए जाना जा रहा है। यह कार्य दलीय नेताओं के सहयोग से सम्भव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधान सभा में नवाचार की श्रृंखला शुरू हुई है। सदन में डिजिटाइजेशन, गैलरी के सुन्दरीकरण, हॉल के नवीनीकरण जैसे विभिन्न कार्य किए गए हैं। यह कार्य देश के लिए अनुकरणीय बने हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री आदि सम्मानित जन इन नवाचारों को देखने आते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस विजन डॉक्यूमेन्ट को आगामी तीन माह में तैयार करने का है। राज्य सरकार ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ विजन डॉक्यूमेन्ट को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का कार्य करेगी। विजन डॉक्यूमेन्ट के दृष्टिगत आम जनता के विचारों को जानने के लिए क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है। यह क्यूआर कोड विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से ही सदन को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। सभी दलों ने सदन की कार्यवाही के निर्बाध संचालन में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। यह एक अच्छी परम्परा है। सदस्य सदन में अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को रखते हैं, लेकिन इस विजन डॉक्यूमेन्ट के माध्यम से वह पूरे प्रदेश के समग्र विकास की बात रख सकेंगे। इस अवसर पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी उपस्थित थे।

इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पाण्डेय, अपना दल (सोनेलाल) के राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल के रमेश सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आराधना मिश्रा ‘मोना‘, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह तथा बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह ने अपने-अपने दलों की ओर से पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

