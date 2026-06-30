UP Monsoon: यूपी पहुंचा मानसून, पूरब से पश्चिम तक मौसम बदला; कल 30 जिलों में बारिश

UP Monsoon : यूपीवालों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज सहित प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है।

Monsoon in Uttar Pradesh : मानसून यूपी में प्रवेश कर चुका है। साथ ही पूरब से पश्चिम तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। यूपी-उत्तराखंड के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली (बहेड़ी) में सबसे ज्यादा 157 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि पूर्वी हिस्से के तराई जिले खीरी (निघासन) में 96.4 मिमी पानी बरसा है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश या बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के तालबेहट में 106 मिमी भारी बारिश हुई। अयोध्या एफएमओ सेंटर पर 69 मिमी, अम्बेडकर नगर के टांडा में 68 मिमी, गोंडा सीडब्ल्यूसी व सदर में 64-64 मिमी बारिश हुई। संत कबीर नगर के मुखलिसपुर में 61.4 मिमी और खलीलाबाद में 11 मिमी बारिश हुई। बस्ती में 55.8 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा श्रावस्ती के भिनगा में 48.6 मिमी, हरदोईमें 47.2 मिमी बारिश हुई है। रामपुर, बुलंदशहर, झांसी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, पीलीभीत में भी अच्छी बारिश हुई।

भारी वर्षा की चेतावनी वाले जिले बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है। इनके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है।

बारिश के साथ तेज हवा, बिजली गिरने की आशंका गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, अम्बेडकरनगर, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, एवं आस पास के क्षेत्र। प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, फरुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्र।