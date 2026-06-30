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UP Monsoon: यूपी पहुंचा मानसून, पूरब से पश्चिम तक मौसम बदला; कल 30 जिलों में बारिश

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, लखनऊ
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UP Monsoon : यूपीवालों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज सहित प्रदेश के 30 जिलों में  भारी बारिश होने की आशंका जताई है।

UP Monsoon: यूपी पहुंचा मानसून, पूरब से पश्चिम तक मौसम बदला; कल 30 जिलों में बारिश

Monsoon in Uttar Pradesh : मानसून यूपी में प्रवेश कर चुका है। साथ ही पूरब से पश्चिम तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। यूपी-उत्तराखंड के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली (बहेड़ी) में सबसे ज्यादा 157 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि पूर्वी हिस्से के तराई जिले खीरी (निघासन) में 96.4 मिमी पानी बरसा है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश या बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के तालबेहट में 106 मिमी भारी बारिश हुई। अयोध्या एफएमओ सेंटर पर 69 मिमी, अम्बेडकर नगर के टांडा में 68 मिमी, गोंडा सीडब्ल्यूसी व सदर में 64-64 मिमी बारिश हुई। संत कबीर नगर के मुखलिसपुर में 61.4 मिमी और खलीलाबाद में 11 मिमी बारिश हुई। बस्ती में 55.8 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा श्रावस्ती के भिनगा में 48.6 मिमी, हरदोईमें 47.2 मिमी बारिश हुई है। रामपुर, बुलंदशहर, झांसी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, पीलीभीत में भी अच्छी बारिश हुई।

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भारी वर्षा की चेतावनी वाले जिले

बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है। इनके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है।

बारिश के साथ तेज हवा, बिजली गिरने की आशंका

गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, अम्बेडकरनगर, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, एवं आस पास के क्षेत्र। प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, फरुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्र।

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मेरठ में घट रहा बारिश का ग्राफ, बढ़ रही बादलों की बेरुखी

मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मानसून सीजन से लेकर औसत वार्षिक बारिश का ट्रेंड बदल रहा है। बारिश घट रही है और बादलों की बेरुखी बढ़ने लगी है। 1971-2020 तक के 50 वर्षों में मेरठ में औसत वार्षिक बारिश में 56.1 मिमी की कमी आ चुकी है। 1971-2000 के अवधि में मेरठ में जहां औसत वार्षिक बारिश 845 मिमी थी वहीं 1991-2020 की अवधि में यह 788.9 मिमी तक सिमट गई। 1981-2010 के अंतराल में यह और भी कम थी। इस समय मेरठ में औसत बारिश का आंकड़ा 732.7 मिमी तक सिमट गया। बारिश में यह बदलाव केवल सालाना बारिश में नहीं है बल्कि मानसून में भी यही स्थिति है। जून से सितंबर तक चार महीने के मानसूनी सीजन में बारिश बदल रही है। यह आंकड़े भारतीय मौसम विभाग के हैं।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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