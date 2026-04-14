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यूपी में कैसा रहेगा इस बार मानसून? मौसम विभाग ने की किसानों के लिए चिंता वाली भविष्यवाणी

Apr 14, 2026 08:37 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान में 'अल नीनो' के सक्रिय होने को इसका मुख्य कारण बताया है। प्रशांत महासागर में हो रहे बदलाव और उत्तरी गोलार्द्ध में कम बर्फबारी के कारण मानसूनी हवाएं कमजोर रहेंगी।

यूपी में कैसा रहेगा इस बार मानसून? मौसम विभाग ने की किसानों के लिए चिंता वाली भविष्यवाणी

उत्तर प्रदेश के किसानों और आम जनता के लिए मौसम विभाग ने एक चिंताजनक पूर्वानुमान जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के सोमवार शाम जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैश्विक समुद्री परिस्थितियों और वायुमंडलीय बदलावों के कारण मानसूनी हवाएं इस बार अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएंगी, जिससे खेती-किसानी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस शुष्क मानसून के पीछे तीन प्रमुख प्राकृतिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया है।

मानसून कमजोर रहने के तीन बड़े भौगोलिक कारण

पहला 'अल नीनो' का खतरा: इस साल मानसून की बेरुखी का सबसे बड़ा कारण भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में 'अल नीनो' (El Niño) का सक्रिय होना है। पिछले कुछ वर्षों से समुद्र में 'ला निना' की स्थिति थी, जो अच्छी बारिश के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। हालांकि, अप्रैल से जून के बीच यह स्थिति तटस्थ होकर मुख्य मानसून अवधि के दौरान अल नीनो में बदल सकती है। अल नीनो को भारतीय मानसून का 'दुश्मन' माना जाता है, क्योंकि यह मानसूनी हवाओं की नमी को सोख लेता है, जिससे मानसूनी दबाव कमजोर हो जाता है।

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दूसरा उत्तरी गोलार्द्ध में कम बर्फबारी: उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में मानसून की सक्रियता यूरेशिया और उत्तरी गोलार्द्ध में होने वाली बर्फबारी पर भी निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल सर्दियों और वसंत के मौसम में इन क्षेत्रों में बर्फ का फैलाव सामान्य से काफी कम रहा है। यह कम बर्फबारी मानसूनी दबाव तंत्र (Monsoon Pressure System) के विकास में बाधक बनती है, जिससे बारिश का वितरण असमान और कम हो जाता है।

तीसरा हिंद महासागरीय द्विध्रुव (IOD) की असमर्थता: हालांकि, हिंद महासागरीय द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) के मानसून के अंत तक सकारात्मक होने की उम्मीद है, जो आमतौर पर बारिश के लिए मददगार होता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार 'अल नीनो' का नकारात्मक प्रभाव इतना प्रबल होगा कि सकारात्मक IOD भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा।

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किसानों की बढ़ेगी चुनौती

उत्तर प्रदेश की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर है। धान, मक्का और गन्ने जैसी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए समय पर और पर्याप्त बारिश अनिवार्य है। मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी ने कृषि विभाग और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यदि बारिश कम होती है, तो किसानों को सिंचाई के लिए निजी संसाधनों जैसे ट्यूबवेल और नहरों पर निर्भर रहना होगा, जिससे खेती की लागत बढ़ सकती है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे कम पानी वाली फसलों और उन्नत सिंचाई तकनीकों पर ध्यान दें।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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