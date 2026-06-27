Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Weather: यूपी में इस दिन से आंधी-पानी के साथ झमाझम बरसेंगे मॉनसूनी बादल, अलर्ट जारी

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी में  दो से तीन दिनों में मॉनसून पूर्वांचल में प्रवेश कर सकता है। आज  बादल छाने की संभावना है। वहीं रविवार से मॉनसूनी बादलों के प्रवेश के साथ और बदलाव दिख सकता है। 30 से 2 जून तक बारिश की संभावना है।

UP Weather: यूपी में इस दिन से आंधी-पानी के साथ झमाझम बरसेंगे मॉनसूनी बादल, अलर्ट जारी

UP Weather: यूपी में हवा का रूख बदला है लेकिन हीट वेव से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून में सक्रियता लगातार बनी हुई है। हवाएं अब पश्चिम बिहार तक पहुंच चुकी हैं। अगले दो से तीन दिनों में मानसून पूर्वांचल में प्रवेश कर सकता है। शनिवार को हल्के बादल छाने की संभावना है। रविवार से बादलों के प्रवेश के साथ और बदलाव दिख सकता है।

पूर्वी यूपी में मॉनसून के दाखिल होने से पहले स्थानीय सिस्टम सक्रिय हो गया है। इस प्री मॉनसून सिस्टम के कारण गुरुवार देर रात हुई तेज बारिश ने शहर में ठंड और मौसम दोनों में बदलाव ला दिए हैं। गुरुवार देर रात करीब एक बजे गोरखपुर समेत कई जिलों में गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश शुरू हुई। जिससे रात की गर्मी से राहत मिली। उधर, कानपुर समेत कई जिलों में बीते दिनों हीट वेव से राहत नहीं मिली। तेज धूप के चलते पारा 42 डिग्री के नजदीक पहुंच गया। दिन भर आग बरसने के बाद शाम में बदली के साथ तेज हवाएं चलीं। फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून तक हीट वेव के साथ आंधी-पानी और इसके बाद दो जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:Bihar Weather: सात जिलों में बारिश और ठनका के आसार, आज बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

कई जिलों में 40 के पार पारा

कानपुर समेत कई जिलों में 19 जून से लगातार तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा था। 25 जून को पारा इसके नीचे आया लेकिन अगले ही दिन शुक्रवार को 2.6 डिग्री की वृद्धि के साथ 41.7 डिग्री पहुंच गया। यह सामान्य से अधिक है। अभी भी हीट वेव से राहत के आसार कम हैं। केवल प्री मॉनसून गतिविधियों से ही मामूली राहत मिल सकती है। सुबह से हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी से बदलकर दक्षिण पश्चिमी हो गई। इससे लू कम हो गई लेकिन तेज धूप की तपिश ने गर्मी बढ़ा दी। लोग तेज धूप से बचते रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि उमम से मामूली राहत लोगों को मिली। सायंकाल अचानक घने बादल छा गए। 30-35 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। बारिश के आसार बने पर कुछ देर बाद आसमान साफ हो गया।

ये भी पढ़ें:30 मिनट की बारिश और शहर बेबस; राजस्थान में मौसम ने मचाया ऐसा कहर

30 जून से बारिश की संभावना

रात का तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह भी सामान्य से अधिक रहा। रात में उमस भरी गर्मी अधिक रही। नमी का अधिकतम प्रतिशत 53 और न्यूनतम 32 रहा। इससे दिन में उमस नियंत्रित रही। अभी रात की गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सायंकाल मध्य प्रदेश से भटके बादलों से काफी देर बदली रही। अधिक बादल न होने से कुछ ही देर के बाद मौसम सामान्य हो गया। तेज गति से चलीं हवाओं से धूल भी उड़ी। पर बारिश नहीं हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 28 जून तक हीट वेव रहेगी। 29 को कोई अलर्ट नहीं रहेगा। इसके बाद 30 जून, 1 से 2 जुलाई तक आंधी-पानी के साथ बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में कब होगी मानसून की एंट्री? इन 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, IMD

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Uttar Pradesh Kanpur Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।