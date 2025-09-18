यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 38 जिलों के लिए अलर्ट, कहीं भारी, कहीं बहुत भारी बारिश होगी

यूपी में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 38 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़ समेत आठ जिलों में बहुत भारी और लखनऊ समेत 30 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

देश के कुछ हिस्सों से वापसी कर रहा मानसून उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके कारण कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी। आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई और पांच झुलस गए। मौसम विभाग ने प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी और अमेठी समेत आठ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, बांदा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर समेत 30 जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

बुधवार को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जौनपुर जिले में तीन लोगों की मौत हो गई। इनमें से दो किशोरों पर खेलते समय वज्रपात हो गया। वहीं, मिर्जापुर में जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला झमाझम बारिश के दौरान वज्रपात की जद में आ गई। इससे उसकी जान चली गई।

वहीं, अंबेडकरनगर में हुई मूसलाधार बारिश से नगर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। अकबरपुर में 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे पुराने शहर और बाजारों की दुकानों में पानी घुस गया और व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ। वहीं, लखनऊ के अलीगंज सेंटर में भी 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उधर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि गोरखपुर में राप्ती नदी और कुशीनगर में गंडक नदी भी चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंच गई हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

प्रयागराज में बढ़ा तापमान, अगले कुछ दिन बारिश की संभावना मौसम का मिजाज अलग-अलग शहरों में अलग रहा। प्रयागराज में बादलों के छाए रहने के बावजूद अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, वहां अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।