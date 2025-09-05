Monkeys took two month old baby from house to roof drowned innocent drum full water death घर से दो महीने के बच्चे को छत पर उठा ले गए बंदर, मासूम को पानी भरे ड्रम में डुबोया, मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
घर से दो महीने के बच्चे को छत पर उठा ले गए बंदर, मासूम को पानी भरे ड्रम में डुबोया, मौत

घर से दो महीने के बच्चे को छत पर उठा ले गए बंदर, मासूम को पानी भरे ड्रम में डुबोया, मौत

यूपी के सीतापुर में बंदरों का आतंक फैला हुआ है। बंदरों का झुंड घरों में घुसकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। एक घर में बंदरों का झुंड घुस गया और घर के अंदर सो रहे दो महीने के बच्चे को उठाकर छत पर भाग गए।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुरFri, 5 Sep 2025 04:54 PM
घर से दो महीने के बच्चे को छत पर उठा ले गए बंदर, मासूम को पानी भरे ड्रम में डुबोया, मौत

यूपी के सीतापुर में बंदरों का आतंक फैला हुआ है। बंदरों का झुंड घरों में घुसकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। एक घर में बंदरों का झुंड घुस गया और घर के अंदर सो रहे दो महीने के बच्चे को उठाकर छत पर भाग गए। जब तक परिवार के लोगों को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदर छत पर रखे पानी के ड्रम में मासूम को लेकर गए और उसमें डुबो दिया। पानी में डूबने से मासूम की मौत हो गई। घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। घटना से क्षेत्र में मातम फैला हुआ है।

घटना मछरेहटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव की बताई जा रही है। गुरुवार की शाम को दो महीने के मासूम को घर के अंदर सुलाकर परिजन काम निपटाने चले गए। इसी दौरान बंदरों का झुंड घर में घुस गया। बच्चे को सोता देखकर बंदरों ने उसे उठा लिया और मासूम को बंदर छत पर ले गए। घर वालों ने मासूम की इधर-उधर तलाश शुरू की लेकिन कहीं नजर नहीं आया। बच्चे की रोने की आवाज जब आई तो सभी छत पर भागे। लेकिन तब तक बंदरों ने बच्चे को ड्रम में भरने पानी में डुबो दिया था। आनन-फानन में घर वालों ने बच्चे को पानी से निकाला लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

बंदरों के आतंक से परेशान हैं ग्रामीण

बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से गांव में बंदरों का आतंक फैला हुआ। घर खुला देखकर बंदर घुस जाते हैं और सामान बिखेर देते हैं। कई बार बंदर लोगों पर हमला भी कर देते हैं। जिसके चलते लोग घायल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाएं जल्द से जल्द रोकी जाएं।

Sitapur News Up Latest News UP Police
