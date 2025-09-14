पीपल के पेड़ से अचानक बरसने लगे नोट, पैसे बटोरने को दौड़ पड़े पिता-पुत्र, जानें मामला

हमीरपुर में एक अजीब वाकया देखने को मिला। यहां एक पेड़ से अचानक से नोटों की बारिश होने लगी। पेड़ से गिर रहे नोटों को देखकर वहीं पास में मौजूद दुकानदार पिता-पुत्र दौड़ पड़े और नोटों को समेटने में लग गए।

यूपी के हमीरपुर में एक अजीब वाकया देखने को मिला। यहां एक पेड़ से अचानक से नोटों की बारिश होने लगी। पेड़ से गिर रहे नोटों को देखकर वहीं पास में मौजूद दुकानदार पिता-पुत्र दौड़ पड़े और नोटों को समेटने में लग गए। यह देखकर अन्य लोगों ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। दरअसल कुछ बंदरों के झुंड ने फट्टा लगाकर पूजा की सामग्री बेचने वाले दुकानदार की नोटों से भरी पोटली लेकर पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। पैसों की पोटल को खोलकर बंदरों ने हवा में उड़ा दी। दुकानदार पिता-पुत्र इधर-उधर भागते हुए अपने नोट समेटते रहे, वहीं दूसरी ओर वहां मौजूद तमाशाई अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाते रहे हैं।

कस्बा के थाना चौराहा में मराठीपुरा निवासी बालगोपाल धातुओं की मूर्तियां और पूजा की सामग्री बेचता है। जहां इसकी दुकान है वहीं विशाल पीपल का पेड़ लगा है, जिसमें बंदरों के झुंड के झुंड रहते हैं। शनिवार को बालगोपाल एक कपड़े की पोटली में दस हजार रुपए के नोट अपने बगल में रखकर ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त था। इसी बीच एक बंदर ने उसकी नोटों की पोटली उठाई और पेड़ पर जाकर पोटली खोलकर नोटों को हवा में उड़ाने लगा। अपनी कमाई को हवा में उड़ते देख दुकानदार व उसका पुत्र चारों ओर इधर-उधर भागकर नोट समेटते रहे हैं।