संभल में बंदरों ने कूद-कूदकर गिरा दिया छज्जा; मलबे में दबने से 12 साल के बच्चे की मौत

संभल के नदरौली गांव में बंदरों के उत्पात से एक जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। उसकी चपेट में आकर कक्षा पांच के 12 वर्षीय छात्र कौशल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण उसे सीएचसी गुन्नौर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

संभल के थाना क्षेत्र के गांव नदरौली में सोमवार सुबह बंदरों के उत्पात से एक पुराने मकान का जर्जर छज्जा अचानक टूटकर गिर गया। इसके नीचे कक्षा पांच का 12 वर्षीय छात्र दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे का शव देख मां बेसुध हो गई है, जिसका रो-रोकर बुरा हाल है। नदरौली निवासी स्वर्गीय नीरज यादव का 12 वर्षीय पुत्र कौशल यादव सोमवार सुबह अपने घर से निकलकर सड़क की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में स्थित मुकुट सिंह के मकान का पुराना और जर्जर छज्जा अचानक ढह गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और मलबे को हटाकर कौशल को बाहर निकाला।

बंदरों की उछल-कूद से जर्जर छज्जा गिरा, बच्चे की मौत ग्रामीणों ने बताया कि मकान बेहद पुराना था और उसका छज्जा लंबे समय से खतरनाक स्थिति में लटका हुआ था। सोमवार सुबह बंदरों का एक बड़ा झुंड उस छज्जे पर उछल-कूद कर रहा था। बंदरों के हुड़दंग से अचानक पड़े दबाव को यह जर्जर ढांचा बर्दाश्त नहीं कर सका और नीचे से गुजर रहे मासूम के लिए काल बन गया। अस्पताल में बच्चे की मौत की पुष्टि होते ही परिजनों की चीख-पुकार से पूरा परिसर गमगीन हो गया।

इकलौते बेटे की मौत से मां हुई बेसुध गुन्नौर । इस त्रासदी ने पीड़ित परिवार के उन जख्मों को फिर से कुरेद दिया है जो अभी भरे भी नहीं थे। ग्रामीणों के अनुसार, कौशल के पिता नीरज यादव ने करीब सात वर्ष पहले मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पति के जाने के बाद टूट चुकी मां ने तमाम दुश्वारियों और कठिनाइयों के बीच मजदूरी कर अपने इस इकलौते बेटे को पाला-पोसा था। मां की जिंदगी की आखिरी उम्मीद और बुढ़ापे का इकलौता सहारा कौशल ही था, लेकिन सोमवार की सुबह आई इस काल रूपी आंधी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। उधर, थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और विधिक लिखापढ़ी के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव अपने साथ घर ले गए।