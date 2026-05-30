Video: बुलंदशहर में कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, फिर होने लगी नोटों की बारिश

बुलंदशहर कचहरी परिसर में एक बंदर बैनामा कराने आए युवक के हाथ से करीब दो लाख रुपये से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसने बैग से नोट निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए। नोटों की बारिश देख अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने मिलकर रुपये इकट्ठा किए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

बुलंदशहर के कचहरी परिसर में शनिवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। कचहरी में संपत्ति का बैनामा कराने आए एक युवक के हाथ से बंदर करीब दो लाख रुपये से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद बंदर ने बैग खोलकर उसमें रखे नोट निकाल-निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पेड़ से नोटों की बारिश होने लगी और परिसर में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक, युवक किसी संपत्ति का बैनामा कराने कचहरी पहुंचा था। उसके बैग में करीब दो लाख रुपये नकद रखे हुए थे।

बंदर से पेड़ से बरसाए नोट इसी दौरान अचानक एक बंदर आया और युवक के हाथ से बैग छीनकर पास के एक पेड़ पर जा बैठा। शुरुआत में लोगों को लगा कि बंदर बैग लेकर भाग जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने बैग खोल दिया और उसमें रखे नोट बाहर निकालने लगा।पेड़ से नोट गिरते देख वहां मौजूद वकील, मुवक्किल और अन्य लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने बंदर को भगाने की कोशिश की, जबकि कई लोग जमीन पर गिर रहे नोटों को समेटने में जुट गए। पीड़ित युवक भी घबराकर अपने रुपये बचाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक कचहरी परिसर में यही नजारा बना रहा।