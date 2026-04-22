Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खूंखार बंदर ने नवजात बच्चे को बनाया बंधक, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, रेस्क्यू कर बचाया गया

Apr 22, 2026 02:51 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर
share

मुजफ्फरनगर में एक बंदर ने एक छोटे मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाते हुए उसे बंधक बना लिया। काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

खूंखार बंदर ने नवजात बच्चे को बनाया बंधक, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, रेस्क्यू कर बचाया गया

यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले चरथावल कस्बे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक बंदर ने एक छोटे मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाते हुए उसे बंधक बना लिया। काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार चरथावल कस्बे में एक बंदर अचानक एक घर में घुस आया और वहां सो रहे मासूम बच्चे के पास बैठ गया। हैरानी की बात यह रही कि बंदर ने बच्चे को इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वह किसी को भी उसके करीब नहीं आने दे रहा था। जैसे ही बच्चे के माता-पिता या अन्य ग्रामीण उसे छुड़ाने की कोशिश करते, बंदर हमलावर हो जाता और काटने को दौड़ता। इस घटना का एक वीडियो मामला सामने आया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:दबंगों ने बारातियों से भरी बस को रोका, दूल्हे के चाचा को पुल से फेंक कर मार डाला

​सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा रो रहा है और बंदर उसके ऊपर बैठा हुआ है। बंदर बच्चे के साथ कभी खेलता तो कभी उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करता नजर आया। इस दृश्य को देखकर परिजनों का बुरा हाल था और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पशु प्रेमी सन्नी चोपड़ा मौके पर पहुँचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बड़ी सावधानी से ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ का परिचय देते हुए सन्नी चोपड़ा ने बंदर को बच्चे से दूर किया और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।

ये भी पढ़ें:रिंकू सिंह ने मंगेतर प्रिया सरोज संग काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका माथा
ये भी पढ़ें:तीन बेटियों ने मां के साथ मिलकर पिता का गला घोंटा, नाले में शव फेंका शव

​परिजनों ने ली राहत की सांस

बच्चे को सुरक्षित छुड़ाने के बाद उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया। अपने कलेजे के टुकड़े को सही-सलामत वापस पाकर परिजनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सन्नी चोपड़ा का आभार व्यक्त किया। गनीमत रही कि बंदर ने बच्चे को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar News Muzaffar Nagar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।