VIDEO: चलती क्लास में बंदर का आतंक, बच्चों के फाड़े बैग, टिफिन पर बोला धावा

लखनऊ के निगोहां-नगराम मार्ग पर स्थित एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे कक्षा दो के बच्चों की क्लास में बंदरा आ धमका। उसे देख डरे-सहमे बच्चे रोते हुए क्लास के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। वहीं, बंदर ने एक बच्चे का टिफिन लेकर फरार हो गया। 

Pawan Kumar Sharma लखनऊWed, 10 Sep 2025 03:22 PM
यूपी में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। कई जिलों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी क्रम में लखनऊ के निगोहां-नगराम मार्ग पर स्थित ब्राइट स्टार्ट कान्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे कक्षा दो के बच्चों की क्लास में मंगलवार सुबह बंदर आ धमका। बंदर को देख डरे और सहमे बच्चे रोते हुए क्लास के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। वहीं एक बच्चा घबराकर बेंच पर घुटने के बल बैठ गया।

बंदर ने टेबल पर रखी कुछ काफी किताबें उल्टी पल्टी। फिर एक बैग को फाड़ा और उसमें रखे टिफिन को लेकर भाग गया। तब जाकर बच्चों ने राहत की सांस ली। हालांकि स्कूल परिसर में बंदरों का झुण्ड उत्पात मचा रहा था। मामले की जानकारी होने पर स्कूल पहुंचे अभिभावकों की शिकायत पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बंदरों को स्कूल परिसर से भगाया। इस स्कूल में 250 बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बंदरों का झुंड स्कूल परिसर में आ पहुंचा। कुछ देर में एक बंद कक्षा दो में पढ़ रहे बच्चों कक्षा में आकर टेबल पर बैठ गया। डर बच्चे चिलाए और एक कोने में जाकर खड़े हो गए और मदद के लिये चिल्लाने लगे। वहीं एक बच्चा भाग नहीं पाया तो बेच पर ही बैठ गया। यह बंदर करीब दो मिनट तक मेज पर रखी काफी किताबें फेंकी। फिर एक बैग को फाड़कर टिफिन उठाकर बाहर चला गया।

बच्चों की सुरक्षा खतरे में

अभिभावक जुगल किशोर व वीरेन्द्र ने बताया कि स्कूल में एक माह से बंदरों का आतंक ज्यादा बढ़ गया है। आए दिन ये बंदर कक्षाओं में आकर उत्पात मचाते हैं। कापी किताब और बैग को फाड़ देते हैं। बच्चों के टिफिन उठा ले जाते हैं। टिफिन तोड़कर खाना खा जाते हैं। बच्चों को दौड़ाते हैं। बंदरों के डर से कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है।

अभिभावक कुलदीप पाल व आलोक का कहना है कि यदि बंदरों को नहीं पकड़ा गया तो यह बच्चों काट भी सकते हैं। बंदरों की वजह से स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि वन विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन बंदरों को पकड़ने टीम नहीं आती है। स्कूल इंचार्ज अनुजा ने बताया कि एक माह से बंदरों का आतंक ज्यादा बढ़ गया है। अभिभावकों ने मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बंदरों से निपटने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं।

वन विभाग ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा

डिप्टी रेंजर अभिषेक चौधरी ने बताया कि टीम मौके पर गई थी। बंदरों को स्कूल से खदेड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह बंदर उस प्रजाति के हैं जिन्हें वन विभाग द्वारा पकड़ने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और नगर पंचायत की होती है।

