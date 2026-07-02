बंदरों के हमले ने ली पांच महीने की मासूम की जान, भाई के हाथ से छूटकर गिरी बहन की मौत
फिरोजाबाद में बंदरों के हमले के चलते एक मासूम की जान चली गई। घर ही छत पर पांच महीने की मासूम बहन को लेकर भाई खिला रहा था। अचानक आए बंदरों ने उन पर हमला बोल दिया। बंदरों की घुड़की से डरे भाई के हाथ से उसकी बहन छूट गई। सड़क पर गिरकर उसकी मौत हो गई।
Firozabad News: यूपी के कई जिलों में आवारा जानवरों से दहशत फैली है। इनमें बंदरों भी शामिल हैं। बंदर आए दिन किसी न किसी पर हमला बोल देते हैं। कभी कभी ये खूंखार जानवर लोगों को काट भी लेते हैं। फिरोजाबाद में बंदरों के हमले ने एक मासूम की जान ले ली। भाई पांच महीने की बहन को गोद में लेकर छत पर खिला रहा था। इसी दौरान बंदरों ने हमला बोल दिया। बंदरों की घुड़की से दहशत में आए भाई के हाथ से उसकी बहन छूट गई और वह सड़क पर जा गिरी। जिससे मासूम बुरी तरह से घायल हो गई। आनन-फानन में मासूम बच्ची को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बंदरों के बढ़ते आतंक से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया।
थाना दक्षिण क्षेत्र के गांव बासठ निवासी प्रमोद कुमार की पांच माह की पुत्री काव्या बुधवार शाम अपने बड़े भाई कन्हैया के साथ घर की छत पर खेल रही थी। कन्हैया उसे गोद में लेकर टहला रहा था। इसी दौरान बंदरों का एक झुंड छत पर पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने के प्रयास में काव्या उसके हाथ से छूटकर नीचे खड़ंजे पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां देर रात उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। काव्या अपने दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटी थी। उसके पिता प्रमोद कुमार टाइल्स एवं पत्थर लगाने का कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। देर रात जब परिजन मासूम का शव लेकर गांव पहुंचे तो परिवार में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (सिटी) संतोष कुमार सिंह तथा थाना दक्षिण प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली।
घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश
ग्रामीणों में बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी अभियान नहीं चलाया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी बंदरों के कारण कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ समय पूर्व एक महिला भी बंदरों से बचने के प्रयास में दो मंजिला मकान से गिरकर घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाने की मांग करते हुए मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बंदरों को खाना खिला रही युवती की छत से गिरकर मौत
वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की संत कॉलोनी में बुधवार शाम को बंदरों को खाना खिला रही युवती अनियंत्रित होकर छत से गिर गई। अस्पताल ले जाते वक़्त उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पूर्णिमा उर्फ वृंदा पुत्री अनिल पांडेय निवासी संत कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग बुधवार शाम बंदरों को खाना खिलाने अपने घर की छत पर गई थी। बताया जाता है कि खाना खिलाते समय वह असंतुलित होकर छत से नीचे गिर गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन युवती को तत्काल संयुक्त जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पड़ताल की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।