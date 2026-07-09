राम मंदिर चढ़ावा चोरी के रुपए रिश्तेदारों के खाते में भेजते थे, पूछताछ में आरोपियों ने उगले राज

कस्टडी रिमांड पर पूछताछ के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। आरोपियों ने बताया कि राम मंदिर चढावा चोरी के रुपए रिश्तेदारों के खाते में भेजते थे।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं।.कस्टडी रिमांड पर पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय ने चढ़ावे की रकम को ठिकाने लगाने का तरीका बताया है। आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम सीधे अपने खातों में रखने की बजाय वे अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में भेजते थे। इसके बाद कुछ समय बाद वही रकम अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए वापस अपने खातों में ले लेते थे।

राममंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा व करुणेश पाण्डेय की 40 घंटे की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। इसके बाद से पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों से कैश छिपाकर उसे बाहर निकालने के तरीकों के बारें में वृहद स्तर पर पूछताछ की गई। तीनों को बिठाकर उन्हें गणना कक्ष की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। जिसमें वह कैश छिपाते दिख रहे है। इसके बाद उनसे इसकी पूरी प्लानिंग के बारें में पूछताछ की गई। आरोपियों को पता था कि सीसीटीवी कहां लगी है। इसके लिए वह शातिर तरीके से उससे बचकर कैश की हेराफेरी करते थे। उनके इतना शातिर होने के बाद भी वह सीसीटीवी की निगाह से बच नहीं सके। कैश लेकर बाहर निकलने की संलिप्तता के बारें में उनसे पूछताछ हुई।

साइबर पुलिस ने अनुकल्प के करीबियों से की पूछताछ राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामला सामने आने के एक माह बाद भी सरकार के द्वारा गठित की गई एसआईटी टीम के साथ ही साइबर पुलिस व स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय है। एसआईटी टीम व साइबर पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों के पैतृक आवास के इर्द-गिर्द की बाजारों में उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते मंगलवार को साइबर पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के गृह थाना क्षेत्र स्थित इनायत नगर बाजार में भी कुछ प्रतिष्ठान के संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें मेडिकल स्टोर चला रहे अनुकल्प के सगे चाचा भी शामिल हैं। पूछताछ के बाद देर शाम के बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया। बुधवार को साइबर पुलिस ने एक बार फिर इनायत नगर बाजार में सराफा की दुकान चला रहे एक व्यवसायी, एक बिल्डिंग मैटेरियल के दुकान संचालक व इनायत नगर बाजार के एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ की। इसके साथ ही व अनुकल्प मिश्रा के सगे चाचा इनायत नगर बाजार में मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे रामेंद्र मिश्रा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इनायत नगर बाजार में लगातार 2 दिन से साइबर पुलिस की हलचल से अनुकल्प मिश्रा वह उनके परिजनों से संबंधित व्यवसायियों की धड़कने तेज हो गई हैं।