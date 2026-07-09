राम मंदिर चढ़ावा चोरी के रुपए रिश्तेदारों के खाते में भेजते थे, पूछताछ में आरोपियों ने उगले राज
कस्टडी रिमांड पर पूछताछ के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। आरोपियों ने बताया कि राम मंदिर चढावा चोरी के रुपए रिश्तेदारों के खाते में भेजते थे।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं।.कस्टडी रिमांड पर पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय ने चढ़ावे की रकम को ठिकाने लगाने का तरीका बताया है। आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम सीधे अपने खातों में रखने की बजाय वे अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में भेजते थे। इसके बाद कुछ समय बाद वही रकम अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए वापस अपने खातों में ले लेते थे।
राममंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा व करुणेश पाण्डेय की 40 घंटे की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। इसके बाद से पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों से कैश छिपाकर उसे बाहर निकालने के तरीकों के बारें में वृहद स्तर पर पूछताछ की गई। तीनों को बिठाकर उन्हें गणना कक्ष की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। जिसमें वह कैश छिपाते दिख रहे है। इसके बाद उनसे इसकी पूरी प्लानिंग के बारें में पूछताछ की गई। आरोपियों को पता था कि सीसीटीवी कहां लगी है। इसके लिए वह शातिर तरीके से उससे बचकर कैश की हेराफेरी करते थे। उनके इतना शातिर होने के बाद भी वह सीसीटीवी की निगाह से बच नहीं सके। कैश लेकर बाहर निकलने की संलिप्तता के बारें में उनसे पूछताछ हुई।
साइबर पुलिस ने अनुकल्प के करीबियों से की पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामला सामने आने के एक माह बाद भी सरकार के द्वारा गठित की गई एसआईटी टीम के साथ ही साइबर पुलिस व स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय है। एसआईटी टीम व साइबर पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों के पैतृक आवास के इर्द-गिर्द की बाजारों में उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते मंगलवार को साइबर पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के गृह थाना क्षेत्र स्थित इनायत नगर बाजार में भी कुछ प्रतिष्ठान के संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें मेडिकल स्टोर चला रहे अनुकल्प के सगे चाचा भी शामिल हैं। पूछताछ के बाद देर शाम के बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया। बुधवार को साइबर पुलिस ने एक बार फिर इनायत नगर बाजार में सराफा की दुकान चला रहे एक व्यवसायी, एक बिल्डिंग मैटेरियल के दुकान संचालक व इनायत नगर बाजार के एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ की। इसके साथ ही व अनुकल्प मिश्रा के सगे चाचा इनायत नगर बाजार में मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे रामेंद्र मिश्रा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इनायत नगर बाजार में लगातार 2 दिन से साइबर पुलिस की हलचल से अनुकल्प मिश्रा वह उनके परिजनों से संबंधित व्यवसायियों की धड़कने तेज हो गई हैं।
कैरीबैग बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा
इनायत नगर से बीकापुर को जोड़ने वाले 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित कैरी बैग बनाने वाली एक फैक्टरी पर भी साइबर पुलिस पहुंचकर लंबी पूछताछ की सूचना से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोगों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कुछ सादी वर्दी में लोग चौरासी कोसी स्थित एक फैक्टरी पर पहुंचकर अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की। इस खबर की पुष्टि के लिए प्रभारी निरीक्षक इनायत नगर राजेश कुमार सिंह से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। चर्चा तो यह भी है कि इनायतनगर नगर थाना क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान संचालक भी जांच टीम की रडार पर हैं। इन्हें कभी भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ के डर से थाना क्षेत्र के अधिकांश बिल्डिंग मैटेरियल संचालक चुप्पी साधे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें