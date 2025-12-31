Hindustan Hindi News
महाकुंभ में मोनालिसा, माघ मेला में बासमती; प्रयागराज से अब कजरारे आंखों वाली लड़की वायरल

Dec 31, 2025 02:03 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
महाकुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा नाम की लड़की याद है आपको। मोनालिसा महाकुंभ में वायरल हुईं और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली एक साधारण लड़की, जो प्रयागराज महाकुंभ में अपने परिवार के साथ मालाएं बेचने आई थी, उसकी खूबसूरत नीली-भूरी आंखें और सादगी ने लोगों का ध्यान खींचा और वह रातों-रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए और लोग उसकी सादगी पर फिदा हो गए। मोनालिसा को फिल्मों में काम मिल गया। अब, वैसे माघ मेले में नीम का दातुन बेचने वाली एक लड़की सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। इस लड़की का नाम बासमती बताया जा रहा है। मोनालिसा की तरह बासमती की भी सादगी और मासूमियत ने लोगों का ध्यान खींचा। कजरारे आंखों वाली इस लड़की की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। कई प्रतिक्रियाओं में उसे नई मोनालिसा तो कई में सपना भी बताया जा रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद बासमती जिधर से गुजर रही हैं उधर उनके आसपास कैमरों की भीड़ लग जा रही है। लोग दिन भर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे में बासमती का यह भी कहना है कि उनका काम प्रभावित हो गया है। वीडियो और तस्वीरों में बासमती गले में मोटी-मोटी और बड़ी-बड़ी मालाएं पहुंने दिखती हैं। उनकी नाक में तीन नथ और काम में कुंडल दिखता है। बासमती का मेकअप लोगों का काफी ध्यान खींच रहा है।

इन सबके बीच बासमती माघ मेले में जिस काम से आई हैं वही प्रभावित हो गया है। उनका कहना है कि कभी-कभी बोहनी तक नहीं हो पा रही है। लोग उनके दातुन और माला खरीदने की बजाए वीडियो बनाने लगते हैं। वे घेर लेते हैं और भीड़ लग जाती है। इससे उनका काम ठप पड़ जाता है।

वायरल करना सही या नहीं?

माघ मेला में वायरल हुई बासमती की तरह महाकुंभ की मोनालिसा का भी काम प्रभावित हुआ था। हालांकि बाद में मोनालिसा इतनी वायरल हुईं और इतनी लोकप्रिय हो गईं कि एक फिल्म निर्देशक ने उन्हें बॉलीवुड बुला लिया था। बताया जा रहा है कि इस समय भी उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहीं अब जब बासमती का वीडियो वायरल हुआ है तो इस पर भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह किसी का वीडियो बनाना और उसे वायरल करना कितना सही है? वहीं कुछ लोग बासमती के भविष्य को लेकर आशान्वित भी नजर आ रहे हैं।

