मां मुझे माफ करना, मैं मरना नहीं चाहता था...कार एजेंट ने सुसाइड नोट लिख दी जान

कानपुर में एक युवक ने जान दे दी। युवक ने 16 लाख रुपये हड़पने की भी बात कही। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। युवक ने सुसाइड नोट लिखा कि मैं मरना नहीं चाहता था। मगर क्या करूं जितना मैंने अपने आपको संभालना चाहा, उतना फंसता गया।

शास्त्री नगर मतैयापुरवार के रहने वाले 37 साल रवि यादव दोपहिया वाहन समेत कार, पिकअप समेत अन्य वाहनों को कमीशन पर खरीदने व बेचने का काम करते थे। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे रवि ने घर में फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस को रवि की जेब से पांच पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इसमें उसने इलाके में रहने वाले युवराज यादव और उसके भाई संतोष यादव पर वाहन खरीदने के नाम पर 16 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। काकादेव थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने बताया कि रवि एक साल से परेशान था। उसने 13 फरवरी को पांच पन्नों को सुसाइड नोट लिखा था।

सुसाइड नौट में लिखी ये बातें मैं मरना नहीं चाहता था। मगर क्या करूं जितना मैंने अपने आपको संभालना चाहा, उतना फंसता गया। मां मुझे माफ करना। मैं कहता था कि सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन सही नहीं कर पाया। युवराज सिंह और उसके भाई संतोष ने विश्वासघात कर 16 लाख रुपये हड़प लिए हैं। इसकी वजह से मैं एक कर्ज को भरने के लिए दूसरा कर्ज लेने के मजबूर होता गया। मेरी वजह से मेरा भाई और दोस्त भी फंस गए। युवराज सिंह और उसके भाई को इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये बातें सुसाइड नोट पर लिखकर काकादेव के रहने वाले कार एजेंट ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

