लड़की को सरेआम गलत तरीके से छुआ और भागने लगा मनचला, अगले चौराहे पर हुआ ये अंजाम

रविवार को लड़की अकेले ही हनुमान मंदिर पूजा करने जा रही थी। शाम करीब 7.30 बजे वह गणेश चौक के पास पहुंची थी कि पीछे से आए लड़के ने उसे गलत तरीके से छुआ और भागने लगा। लड़की ने इसका विरोध किया तो आसपास के लोग भी जुट गए। लड़की भी उसके पीछे लग गई और पुलिस को भी रास्ते में सूचना दे दी। 

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरTue, 16 Sep 2025 06:54 AM
यूपी के गोरखपुर में एक लड़की से सड़क पर अश्लील हरकत करने के बाद मनचला अगला चौराहा पार न कर सका और पकड़ा गया। गलत हरकत के कुछ समय बाद ही मनचले की आजादी खत्म हो गई। वह गोरखपुर केंद्रीय कारागार में एंट्री लेते नजर आया। लोग इसे उसका सही और ऐसा अंजाम बता रहे हैं जिसके बारे में उसने गलत हरकत करने से पहले कतई नहीं सोचा होगा।

गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की रहने वाली लड़की से गणेश चौक पर मनचले ने अश्लील हरकत की थी। वह बाइक से आया और लड़की को गलत तरीके से छूकर भागने लगा। लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे दौड़ा लिया और पुलिस भी सक्रिय हो गई। कचहरी चौक के पास पुलिस की मदद से मनचले को दबोच लिया गया। आरोपित पर लड़की की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। आरोपित गाड़ी चलवाने का काम करता है।

पकड़े गए आरोपित की पहचान बांसगांव के भदरा निवासी आकाश त्रिपाठी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक, लड़की शाहपुर इलाके के आवास विकास कॉलोनी के पास की रहने वाली हैं। रविवार को वह अकेले ही बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर पूजा करने जा रही थी। शाम करीब 7.30 बजे वह गणेश चौक के पास पहुंची थी कि पीछे से आए लड़के ने उसे गलत तरीके से छुआ और भागने लगा। लड़की ने इसका विरोध किया तो आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। लड़की भी उसके पीछे लग गई और पुलिस को भी रास्ते में सूचना दे दी। कचहरी चौक के पास रेड लाइट होने की वजह से वह दबोच लिया गया। पास में मौजूद पुलिस वालों को लड़की ने जानकारी दी और पुलिस वालों ने उसे पकड़कर कैंट पुलिस को सुपुर्द कर दिया। लड़की की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की।

एडिट फोटो वायरल कर लड़की को कर रहा बदनाम

वहीं गोरखपुर के ही एक अन्य मामले में खजनी क्षेत्र में रहने वाली एक अन्य लड़की का किसी ने सोशल मीडिया से फोटो हासिल कर उसे एडिट कर अश्लील बना दिया। आरोपित फोटो को वायरल कर उसे बदनाम कर रहा है। इतना ही नहीं, गंदे-गंदे रील लगाकर उस पर अभद्र कमेंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर फोटो देखने के बाद युवती भी परेशान हो गई। उसने घरवालों को पूरी बात बताई। पिता ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि बेटी अविवाहित है उसे बदनाम किया जा रहा है।

