बारात में छेड़छाड़, घर लौटते समय ससुर के सामने बहू से अश्लीलता; रेप की कोशिश

संक्षेप: शादी समारोह में तीन लोगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। एक युवक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह जैसे-तैसे वहां निकलकर ससुर के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद वह और उसके ससुर कार से वापस लौटने लगे। रास्ते में वे युवक फिर आ गए। उसके साथ रेप की कोशिश की गई।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारात में एक महिला के साथ शराब पिए युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद पीड़िता अपने ससुर के साथ शादी समारोह को बीच में ही छोड़कर घर लौटने लगी। आरोप है कि आरोपियों ने नेशनल हाईवे पर कार रोककर ससुर के सामने ही पीड़िता के साथ रेप की कोशिश करने लगे। ससुर ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बहू और ससुर के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पीड़िता ने बताया कि वह पति के साथ विकास कुंज लोनी में रहती है। तीन नवंबर को वह परिवार के साथ काठा गांव में एक रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। युवक की बारात बड़ौत गई थी, जिसमें वह भी अपने ससुर के साथ शामिल हुई थी। बताया कि शादी समारोह में तीन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। एक युवक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह जैसे-तैसे वहां निकलकर ससुर के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद वह और उसके ससुर कार में सवार होकर वापस लौटने लगे।