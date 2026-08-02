Mohoba News: नशे की लत से युवा अपना जीवन कर रहे बर्बाद
Mohoba News: सत्संग में नशामुक्ति पर दिया गया जोर साहित्यकारों ने रचनाओं को किया प्रस्तुत
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। सत्संग में युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई। युवाओं को नशा से दूर रहने की अपील की गई। सावन गीत के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। रविवार को संत कबीर आश्रम में सत्संग कबीर वंदना जय कबीर जय कबीर जय गुरु कबीरा दास तोरे द्वार खड़े उनकी हरो पीड़ा के साथ शुरु किया गया। समिति के प्रमुख डॉ एल सी अनुरागी ने कहा कि आज का युवा नशा के दलदल में फंस रहा है। नशा से जीवन अंधकारमय हो जाता है। कबीर के दोहे भांग भखै बल बुद्धि को, आफू अहमद होय। दोय अमल औगुन कहा ज्ञानवंत नर जोर की विस्तार से व्याख्या की।
पंडित हरीशंकर नायक ने कहा कि लोग व्रत रखते है मगर भांग, अफीम और तम्बाकू का नशा करते है। नशा करने से व्रत का महत्व समाप्त हो जाता है। कवि हरिशचंद्र ने नशा मुक्ति पर रचना पेश की। भजन गायक इंद्रजीत सिंह ने सावन गीत का सुनाया।अच्छे लाल प्रजापति ने आल्हा गायन की प्रस्तुति की। इस मौके पर परमलाल विश्वकर्मा, जगदीश रिछारिया, रामऔतार सेन,पंडित आशाराम तिवारी, वीर भूमि महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉ एसएस राजपूत सहित अन्य साहित्यकार मौजूद रहे।
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