Mohoba News: नशा से दूर रहकर युवा देश के विकास का बनें हिस्सा
Mohoba News: जिला स्तरीय नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में युवाओं ने लिया हिस्सा
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। जिला स्तरीय नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में युवाओं को नशा से दूर रहकर राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया जिसमें युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।
कार्यक्रम की मुख्य बातें
शनिवार को शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कुंवर यशोवर्धन सिंह चंदेल ने युवाओं से नशा से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य है। युवा ही देश की असली ताकत है। युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।
डिजिटल क्रांति पर चर्चा
इस मौके पर डिजिटल क्रांति पर प्रकाश डाला गया कहा कि आज को दौर संचार क्रांति का दौर है। सोशल मीडिया का युवाओं को सदुप्रयोग करना चाहिए। प्रधनाचार्च कमलेश सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया मनोरंजन का साधन न बनाकर ज्ञानवर्धन होना चाहिए।
प्रतियोगिताओं का आयोजन
इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पोस्टर, चित्रकला, भाषण और निंबध सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड फिल्म एकेडमी प्रथम, नृत्य प्रतियोगिता में समृद्धि एंड टीम द्वितीय, नुक्कड़ नाटक में प्रशांत एंड टीम, स्लोगन में याशमीन प्रथम, पूर्वा द्वितीय राधिका तृतीय शार्ट फिल्म में श्वेता गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया। जिला युवा अधिकारी सुशील करोलिया ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से युवाओं को अपने हुनर दिखाने का मौका मिलता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।