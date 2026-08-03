Mohoba News: मानसिक विक्षिप्त का बचाव करने पर की मारपीट
Mohoba News: पुलिस ने पिता पुत्रों सहित आठ के खिलाफ दर्ज किया केस पुलिस से शिकायत करने पर दी जानमाल की धमकी
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की मारपीट कर रहे दबंगों का विरोध करने पर दबंगों के द्वारा मारपीट की गई। विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पिता पुत्रों सहित आठ के खिलाफ केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरु कर दी है। खन्ना थाना के बहिंगा गांव निवासी विश्वनाथ की पत्नी श्यामा ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 जुलाई को उसका पुत्र तुलसीदास गांव में स्थित पप्पू प्रजापति की दुकान के पास बैठा था तभी दबंग एक मानसिक विक्षिप्त के साथ मारपीट कर रहे थे। बचाव करने पर दबंग गाली गलौच करने लगे।
दबंग अवधेश दुबे ने अपने बेटों भूरेलाल और गांधी सहित अन्य लोगों को फोन कर बुला लिया और बाद में सभी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की। जब वह शिकायत करने के लिए थाना जा रहा था तो रास्ता रोककर जानमाल की धमकी दी गई। थाना पुलिस से शिकायत के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को भी शिकायती पत्र देकर जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित अवधेश दुबे, उसके पुत्र भूरेलाल, गांधी सहित आकाश, दीपांशु, राजा, नन्ह, रामकेस आदि के खिलाफ मारपीट करने एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है।
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