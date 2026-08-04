Mohoba News: महिला के साथ दुष्कर्म, विरोध करने पर पीटा
Mohoba News: महोबा में एक युवक ने महिला को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर आरोपी ने जानमाल की धमकी दी और महिला के बारे में अफवाहें उड़ाई। पुलिस ने महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महिला मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है।
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। महिला को बहलाफुसलाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया बाद में शिकायत करने पर जानमाल की धमकी देते हुए महिला के बारे की अफवाह उड़ाने का काम किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी है। पनवाड़ी पुलिस को दी तहरीर में एक महिला ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती है। पिछलें दिनों युवक ने उससे बातचीत कर नजदीकियां बढ़ाने का काम किया और बहलाफुसलाकर उसके साथ संबध बनाए। बाद में 3 अप्रैल को खेत में बुलाया और जबरन दुष्कर्म किया विरोध करने पर जानमाल की धमकी देकर मारपीट की।
महिला ने बताया कि लोकलाज के भय से वह महानगर चली गई तो युवक ने उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाकर बदनामी की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित सलीम उर्फ पप्पू के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है।
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