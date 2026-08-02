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Mohoba News: आरोग्य मेलों में जुटी मरीजों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: मौसम बदलनें पर लोग हो रही बीमार डॉक्टरों ने बीमारियों से बचाव के लिए किया जागरुक

Mohoba News: आरोग्य मेलों में जुटी मरीजों की भीड़

Mohoba News: अजनर, संवाददाता। मौसम का मिजाज बदलनें से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीज पेट दर्द, उल्टी, बुखार से पीड़ित उपचार कराने के लिए पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच कर बीमारियों से बचाव करने के टिप्स दिए। रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में मौसम जनित बीमारियों से पीड़ित मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। आरोग्य मेला में 153 मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचें जिसमें से अधिकांश बुखार, उल्टी दस्त और मौसम जनित बीमारियों से ग्रसित होकर पहुंचे।

मौसम बदलनें पर लोग हो रही बीमार

डॉ रामकुमार ने कहा कि मौसम बदलनें पर लोग बीमारियों की चपेट में आकर बीमार हो रहे है। लोगों का उपचार कर बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर एएनएम नीतू, स्टाफ नर्स भगवती, शैलेंद्र द्विवेदी, अरुण आदि मौजूद रहे। खमा स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टरों की टीम ने लोगों की सेहत की जांच करते हुए उपचार किया। अकौना स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों की भीड़ देखने को मिली। मरीजों को बीमारियों से बचने के लिए शुद्ध और उबला पानी और पौष्टिक आहार लेने पर जोर दिया गया।

डॉक्टरों ने बीमारियों से बचाव के लिए किया जागरूक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरोग्य मेला में कितने मरीज उपचार के लिए आए थे?
आरोग्य मेला में 153 मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे थे।
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